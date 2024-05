I tempi cambiano e gli iPad pure, il logo Apple sul retro potrebbe essere presto modificato

L'orientamento del famoso logo della mela sui dispositivi della Apple potrebbe presto subire una modifica, in particolare sui futuri modelli di iPad.

Durante un'intervista con Numerama, la designer industriale di Apple, Molly Anderson, ha lasciato intendere la possibilità di un cambiamento del posizionamento del logo sui prossimi iPad. Anderson ha dichiarato che "potrebbe cambiare" in futuro, evidenziando una crescente tendenza all'uso dell'iPad in orizzontale, soprattutto con l'introduzione di accessori come la Magic Keyboard.

Apple, notoriamente riservata riguardo le novità in fase di sviluppo, sembra valutare l'opzione di ruotare il logo per adeguarsi all'uso predominante del dispositivo in orizzontale, come già avviene sui MacBook. Osservazioni in questa direzione sono supportate da altre recenti modifiche, come il posizionamento della fotocamera anteriore al centro del lato lungo sulla 10ª generazione di iPad introdotta nel 2022 e sui recenti iPad Air M2 e iPad Pro M4. Inoltre, a partire da iPadOS 14.5, l'animazione del logo durante il processo di avvio rispecchia già l'orientamento in cui il dispositivo viene tenuto.

Sebbene si tratti di una modifica essenzialmente estetica, rappresenterebbe un nuovo modo di vedere gli iPad, rispecchiando più precisamente l'utilizzo prevalente del dispositivo. Questo eventuale aggiornamento complicherebbe ulteriormente la linea sottile di distinzione tra l'iPad come tablet e come possibile sostituto del laptop, un'area in cui Apple ha investito significativamente in termini di marketing e sviluppo tecnologico negli ultimi anni.

Cambiamenti come questi non sono solo indicatori della continua evoluzione tecnologica di Apple, ma anche della risposta dell'azienda alle abitudini e alle preferenze dei suoi utenti. Questo tipo di adattamento può influenzare l'esperienza utente quotidiana, con ripercussioni sul mercato più ampio dei dispositivi mobili e sul posizionamento competitivo dell'iPad rispetto ad altri dispositivi.

In attesa di conferme ufficiali, resta da vedere quando e se questa potenziale modifica verrà implementata e quali altre innovazioni potrebbero accompagnare tale decisione nel futuro del design degli iPad.