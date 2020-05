IFA 2020 si farà in presenza a Berlino: la fiera sarà chiusa al pubblico

IFA 2020 si farà. Nonostante il Coronavirus, la tradizionale fiera dedicata alla tecnologia si svolgerà come ogni anno a Berlino nel mese di settembre con alcuni cambiamenti rispetto al passato. L’evento durerà solamente tre giorni (3-5 settembre) anziché sette, non sarà aperto al pubblico e consentirà la partecipazione di un massimo di 1.000 persone al giorno per ogni sessione.

Jens Heithecker, direttore esecutivo dell’IFA di Berlino, ha dichiarato: “Dopo tutte le cancellazioni degli eventi degli ultimi mesi, il nostro settore ha urgentemente bisogno di una piattaforma in cui mostrare la sua innovazione, in modo che possa riprendersi e ritornare alla normalità. La ripresa del nostro settore inizia qui all’IFA di Berlino”.

La fiera è stata sviluppata in stretta collaborazione con le autorità sanitarie pubbliche tedesche per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti. Gli organizzatori faranno in modo che sia rispettato il distanziamento sociale e metteranno in atto delle efficaci misure di igiene pubblica, così come un attento controllo della folla. Per questo motivo, l’edizione 2020 non sarà aperta al pubblico e si accederà solo su invito.

IFA 2020 verrà suddivisa in quattro eventi indipendenti, con non più di 1.000 partecipanti per ogni evento al giorno. Per assicurare comunque a tutti gli interessanti di partecipare, verrà data la possibilità di seguire l’evento in modalità virtuale. Non sono però stati condivisi dettagli a riguardo.

Ad ogni modo, seppur con modalità differenti IFA 2020 si farà e probabilmente rappresenterà il graduale ritorno alla normalità nel post-Coronavirus.