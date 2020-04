Il Coronavirus ha costretto gli organizzatori dell’evento IFA, a Berlino, di studiare una nuova modalità per l’edizione 2020. La fiera, che dai primi decenni del XX secolo rappresenta uno dei più importanti eventi dedicati alla tecnologia di consumo, non si fermerà, come annunciato con un tweet pubblicato su Twitter.

Il governo tedesco, per limitare la diffusione del virus, ha vietato in Germania eventi con più di 5.000 persone fino ad almeno il prossimo 24 ottobre. IFA si tiene quasi sempre a inizio settembre e quindi, nel 2020, non sarà possibile organizzare il classico evento.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020