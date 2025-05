Il Google Store torna a coccolare i fan: Pixel 9 da 799€ con 50€ di crediti inclusi

Il Google Store torna ad attirare l’attenzione dei fan più affezionati con un’offerta che combina tecnologia e convenienza. I Pixel 9 sono ora disponibili a partire da 699€, ma la vera sorpresa è l’inclusione di 50€ di credito da utilizzare sullo stesso Google Store, un incentivo interessante per arricchire la vostra esperienza con accessori o altri dispositivi dell’ecosistema Google. Questo credito è valido fino al 18 maggio, una data importante da segnare sul calendario, perché con ogni probabilità segnerà anche la fine degli attuali sconti promozionali. È un’iniziativa che conferma l’intenzione di Google di rendere i propri smartphone ancora più accessibili.

Vedi offerte su Google Store

Offerte Google Store, perché approfittarne?

Gli sconti attivi in questo periodo sono tra i più generosi visti finora. Oltre al modello base, che riceve una riduzione di 200€, anche le varianti più potenti sono coinvolte: il Pixel 9 Pro XL beneficia di uno sconto di 250€, mentre il Pixel 9 Pro vede un taglio di ben 300€. Si tratta di cifre significative che rendono i nuovi Pixel ancora più competitivi rispetto ad altri top di gamma sul mercato. Considerando le caratteristiche tecniche di alto livello (come il comparto fotografico, l’integrazione perfetta con l’intelligenza artificiale di Google e gli aggiornamenti garantiti), questa promozione rappresenta una delle migliori opportunità per passare a un nuovo smartphone Android di fascia alta.

A rendere l’offerta ancora più interessante è l’eccezionale programma di permuta, disponibile fino al 31 maggio. Google ha introdotto una valutazione dell’usato molto favorevole, offrendo un rimborso fino a 735€ per il vostro attuale telefono. Il valore effettivo può essere calcolato in modo semplice e immediato attraverso la pagina dedicata alla promozione dei Pixel 9, permettendovi di conoscere in anticipo quanto potreste risparmiare. Questa formula non solo facilita l’upgrade tecnologico, ma lo rende anche economicamente vantaggioso, trasformando un vecchio smartphone in una risorsa utile per ottenere uno dei dispositivi più innovativi oggi disponibili.

In definitiva, se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate approfittare di una promozione completa e vantaggiosa, il momento per agire è adesso. Il Google Store vi offre un pacchetto irresistibile: sconto sul prezzo di listino, credito da utilizzare per altri acquisti e una supervalutazione dell’usato che può ridurre notevolmente la spesa finale. Tuttavia, è importante non rimandare troppo: il credito e gli sconti terminano il 18 maggio, mentre la permuta sarà disponibile solo fino al 31 maggio.

