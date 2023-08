OnePlus, noto produttore di smartphone, ha suscitato l’interesse degli ospiti del MWC 2023, quando ha annunciato di essere al lavoro su un telefono pieghevole. Da allora, diverse fughe di notizie e presunti render hanno alimentato l’attesa per questo nuovo dispositivo anche se, tuttavia, sembra che si dovrà aspettare un po’ più a lungo del previsto prima di poter mettere le mani sul nuovo OnePlus Open.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il lancio del cosiddetto OnePlus Open era previsto per il 26 agosto ma la data di debutto sarebbe stata rimandata. A rivelare il ritardo è stato il noto leaker Max Jambor tramite un post su X.

La ragione dietro il ritardo sembra essere legata a una scelta puramente tecnica. Jambor, infatti, sostiene che OnePlus abbia deciso di passare dagli schermi BOE, a quelli di Samsung per il suo telefono pieghevole. Secondo l’informatore, le preoccupazioni sulla qualità del display sarebbero state il principale motivo dietro questo cambiamento e considerando che questa decisione pare essere stata presa qualche settimana fa, un cambio di tale portata richiede maggior tempo per le ultime rifiniture del OnePlus Open.

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way

Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was – new panels are from Samsung ✅

Stay tuned for an exciting device!

More to follow

— Max Jambor (@MaxJmb) August 1, 2023