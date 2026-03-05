Nel campo dell'ottica e della microelettronica, uno dei principali ostacoli allo sviluppo di occhiali intelligenti compatti è sempre stato un paradosso fisico fondamentale: la miniaturizzazione estrema dei pixel luminosi sembrava incompatibile con le leggi dell'ottica classica, secondo cui un emettitore efficiente non può essere ridotto fino alle dimensioni della lunghezza d'onda della luce stessa. Un team di fisici della Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), in Baviera, ha ora dimostrato sperimentalmente che questo limite può essere superato, aprendo una prospettiva concreta per display miniaturizzati integrabili direttamente nella montatura di occhiali o persino in lenti a contatto. I risultati, firmati dai gruppi di ricerca guidati dai professori Jens Pflaum e Bert Hecht, sono stati pubblicati sulla rivista peer-reviewed Science Advances.

Il cuore della scoperta è la realizzazione del pixel più piccolo mai costruito: una struttura di soli 300×300 nanometri in grado di emettere luce arancione con una luminosità paragonabile a quella di un pixel OLED convenzionale di dimensioni pari a 5×5 micrometri. Per comprendere la scala in gioco, è utile ricordare che un nanometro corrisponde a un milionesimo di millimetro: questi pixel sono quindi circa 280 volte più piccoli di quelli attualmente impiegati negli schermi di alta gamma. La conseguenza pratica è notevole: un display con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) potrebbe in linea di principio essere contenuto in un'area di appena un millimetro quadrato, una dimensione compatibile con il braccio di un normale paio di occhiali.

La tecnologia OLED — acronimo di Organic Light-Emitting Diode — si basa sulla sovrapposizione di strati organici ultrasottili interposti tra due elettrodi. Quando una corrente elettrica attraversa il dispositivo, elettroni e lacune si ricombinano nello strato attivo, eccitando le molecole organiche che rilasciano energia sotto forma di fotoni. Ogni pixel genera autonomamente la propria luce, eliminando la necessità di un'illuminazione posteriore e garantendo neri profondi, colori vividi e consumi ridotti: qualità particolarmente preziose per i dispositivi di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).

La sfida tecnica non era banale. Ridurre semplicemente le dimensioni di un pixel OLED standard produce effetti indesiderati che ne compromettono il funzionamento. Come ha spiegato il professor Pflaum, «analogamente a quanto accade con un parafulmine, la semplice riduzione del concetto OLED tradizionale causerebbe una concentrazione della corrente principalmente agli angoli dell'antenna, generando campi elettrici così intensi da mobilizzare gli atomi d'oro, che crescerebbero progressivamente all'interno del materiale otticamente attivo». Questi canali conduttivi filiformi — denominati filamenti — si estenderebbero fino a provocare un cortocircuito, distruggendo irreversibilmente il pixel.

L'antenna ottica metallica impiegata nel dispositivo è un cuboide d'oro dalle dimensioni di 300×300×50 nanometri. Per risolvere il problema della distribuzione non uniforme della corrente, il team ha progettato con precisione uno strato isolante posizionato sopra l'antenna, con una singola apertura circolare di soli 200 nanometri di diametro al centro. Questa geometria impedisce alla corrente di fluire attraverso gli spigoli e gli angoli della struttura, confinando l'iniezione di cariche nella zona centrale e prevenendo la formazione di filamenti.

«Con l'aiuto di un contatto metallico che consente l'iniezione di corrente in un diodo organico emettitore di luce amplificandone e irradiandone simultaneamente la luce generata, abbiamo creato un pixel per luce arancione su un'area di soli 300 × 300 nanometri, luminoso quanto un pixel OLED convenzionale di 5 × 5 micrometri» — Bert Hecht, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

La soluzione si è rivelata efficace anche dal punto di vista della stabilità operativa, un aspetto critico per qualsiasi applicazione pratica. «Anche i primi nanopixel si sono dimostrati stabili per due settimane in condizioni ambientali», ha dichiarato Hecht. Questa durabilità, seppur misurata su un arco temporale ancora limitato, rappresenta un risultato significativo per dispositivi operanti a scale così estreme, dove la degradazione dei materiali organici è tradizionalmente accelerata.

L'efficienza attuale del dispositivo si attesta attorno all'1%, un valore che i ricercatori riconoscono come punto di partenza da migliorare. Il passo successivo del programma di ricerca prevede di incrementare questa efficienza e di estendere lo spettro cromatico all'intero gamut RGB — rosso, verde, blu — necessario per riprodurre immagini a colori complete. Solo raggiungendo questi obiettivi sarà possibile avvicinarsi concretamente allo sviluppo di display basati su questa piattaforma tecnologica.

Le prospettive a lungo termine sono ambiziose ma ancora in una fase di ricerca di base: se i nanopixel potranno essere integrati in array stabili ad alta efficienza e piena resa cromatica, display e proiettori di nuova generazione potrebbero diventare così compatti da risultare quasi invisibili una volta incorporati in dispositivi indossabili. La traiettoria tecnologica indicata da questo lavoro — dalla montatura degli occhiali alle lenti a contatto — dipenderà dalla capacità di scalare la produzione mantenendo le prestazioni ottiche dimostrate a livello di singolo pixel, una sfida ingegneristica che la comunità scientifica dovrà affrontare nei prossimi anni.