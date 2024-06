Il potere portatile di Manhattan Shop

Il Power Bank Manhattan Shop PD 5000 mAh a due uscite è un dispositivo di ricarica portatile che promette efficienza e praticità per mantenere i dispositivi sempre carichi. Con una capacità di 5000 mAh e due uscite USB-C TM integrate, si presenta come una soluzione compatta e potente per tutte le esigenze di ricarica.

Un dettaglio importante è il design funzionale del Power Bank Manhattan Shop PD 5000 mAh. Con le sue dimensioni ridotte (78X48X28 mm) e la forma ergonomica, si adatta comodamente alla mano e si può facilmente trasportare in tasca o in borsa. Inoltre, il cavalletto pieghevole consente di utilizzarlo come supporto per il device stesso durante la ricarica. Il colore nero opaco o bianco conferisce un tocco di eleganza, mentre la costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo.

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo Power Bank offre una capacità di ben 5000 mAh, sufficiente per caricare completamente la maggior parte degli smart phone ma anche tablet, console di gioco portatili e altri dispositivi mobili. La presa USB-C da 20W, non richiede cavo Type-C e permette una ricarica rapida, garantendo che i dispositivi tornino rapidamente al 100% di prestazione senza dover aspettare a lungo. La seconda porta, USB-C Power delivery fornisce fino a 20W di potenza, ideale per ricaricare altre interfacce come Apple Lightning, Micro-USB e molte altre. Il cavo di ricarica da USB-A a USB-C è incluso nella confezione.

La sicurezza dei dispositivi è una priorità assoluta e il Power Bank Manhattan Shop è progettato con questo obiettivo. Dotato di protezioni multiple contro sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti, assicura i dispositivi durante tutta la fase di ricarica.

Il Power bank Manhattan Shop a due uscite è una scelta eccellente per chiunque cerchi un caricabatterie portatile affidabile, compatto ed efficiente in qualunque situazione, soprattutto in viaggio o durante gli spostamenti.