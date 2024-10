Il vetro anti-riflesso simil Galaxy S24 Ultra arriva su questo nuovo top di gamma

IQOO 13 è stato lanciato in Cina, introducendo per la prima volta quello che l'azienda chiama Crystal Optical Glass. Il sito web del brand riporta solo che questo vetro è “chiaro e resistente”, ma MyDrivers riferisce che il vetro offre uno strato antiriflesso per aumentare la trasmittanza e ridurre i riflessi della luce. Si tratta di una soluzione simile al Gorilla Glass Armor montato da Samsung su Galaxy S24 Ultra (qui disponibile a prezzo scontato).

Provenendo da un'azienda nota particolarmente per offrire smartphone dalle massime prestazioni, IQOO 13 vanta caratteristiche tecniche di rilievo come il chip Snapdragon 8 Elite, una batteria da 6150mAh con ricarica cablata da 120W e uno schermo OLED da 6,82 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Si aggiunge a ciò un sistema di tre fotocamere posteriori da 50MP e certificazione IP68/IP69, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, oltre a una luce RGB personalizzabile intorno alla sporgenza della fotocamera.

Purtroppo lo schermo antiriflesso sembra essere esclusiva solo della variante con a bordo 16GB di RAM e 1TB di memoria interna.

IQOO 13 eleva l'esperienza visiva con il suo schermo antiriflesso

Il modello base con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna è proposto al prezzo di 3,999 yuan (circa 517 euro), mentre per il taglio con 16GB di RAM e 1TB di memoria, dotato del vetro antiriflesso, il prezzo è di 5,199 yuan (circa 672 euro). IQOO ha confermato che lo smartphone sarà disponibile anche in India a breve, il che lascia sperare nella possibilità di acquistare il modello di punta anche fuori dalla Cina.

L'arrivo di questa tecnologia per lo schermo su nuovi modelli potrebbe segnare un punto di svolta per gli utenti che cercano dispositivi capaci di offrire una qualità visiva superiore in ogni condizione di luce, stabilendo nuovi standard nel mercato degli smartphone ad alte prestazioni.