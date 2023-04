I fan di Apple attendono con ansia l’annuale WWDC, che quest’anno si terrà dal 5 al 9 giugno 2023. L’evento dovrebbe presentare alcune delle innovazioni e degli aggiornamenti più interessanti del colosso di Cupertino, tra cui nuovi hardware, software e servizi.

L’annuncio più atteso e interessante è l’ingresso dell’azienda in una nuova nicchia di mercato con il visore per la realtà aumentata Apple Reality Pro.

La star della WWDC sarà senza dubbio il visore AR/VR di Apple, che secondo le voci circolate in rete sarà battezzato Reality Pro. Questo dispositivo dovrebbe combinare funzionalità di realtà aumentata e virtuale (AR/VR), consentendo agli utenti di sperimentare contenuti immersivi e interattivi in vari scenari.

La realtà aumentata (AR) è una tecnologia che consente di sovrapporre elementi virtuali al mondo reale. Ciò significa che gli utenti possono interagire con oggetti virtuali come se fossero presenti nel mondo reale. La realtà virtuale (VR), d’altra parte, è una tecnologia che consente agli utenti di immergersi completamente in un ambiente virtuale. Generalmente ci si riferisce ai prodotti in grado di gestire entrambe con la sigla XR che sta per mixed reality, realtà mista.

Non ci sono ancora molte informazioni disponibili sulle funzionalità specifiche e sull’hardware del visore AR di Apple ma, secondo i rumor, il visore funzionerà con un nuovo sistema operativo chiamato xrOS, il quale consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni e giochi per la piattaforma.

Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple svelerà il Reality Pro già alla WWDC 2023 per dare agli sviluppatori il tempo necessario per prepararsi al lancio nella seconda metà dell’anno. Sembra che Apple voglia prepararsi per portare sugli scaffali dei negozi il nuovo Reality Pro in tempo per le festività natalizie.

La WWDC 2023 promette di essere un evento entusiasmante per gli appassionati Apple e per gli sviluppatori, ma per provare con mano Reality Pro, sempre che venga finalmente annunciato, dovremo aspettare ancora diversi mesi. Nel caso venga mostrato al mondo durante la WWDC, solo due mesi ci separano dallo scoprire com’è fatto e di cosa è capace!