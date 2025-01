Iliad: l'app ufficiale è finalmente disponibile per tutti, anche per Huawei!

Contrariamente a quanto annunciato in passato, Iliad sorprende il mercato italiano con il lancio della sua app ufficiale dedicata alla gestione delle utenze di telefonia mobile. Un cambio di rotta significativo per l'operatore francese, che in origine aveva dichiarato di non ritenere necessaria un'applicazione per smartphone, preferendo la gestione tramite area privata sul portale web.

L'app, semplicemente denominata "iliad", è disponibile gratuitamente da poche ore su tutti i principali store online: Google Play Store per dispositivi Android, App Store per iPhone e AppGallery per i dispositivi Huawei.

Questo passo segna un allineamento di Iliad alle strategie dei suoi competitor, che da anni offrono ai propri clienti la comodità di un'app dedicata. L'applicazione replica le funzionalità dell'area clienti del sito web, arricchendole con una nuova veste grafica e alcune funzionalità aggiuntive, pensate per migliorare l'esperienza utente.

La nuova app di Iliad si presenta con un'interfaccia chiara e intuitiva, suddivisa in tre macro sezioni: Scopri, SIM e Profilo. La sezione "Scopri" funge da vetrina per le offerte dell'operatore, permettendo di navigare tra i piani tariffari, scoprire opzioni aggiuntive e ottenere informazioni sui dispositivi acquistabili tramite Iliad.

La sezione "SIM" è il cuore dell'applicazione, dove gli utenti possono avere una panoramica completa della propria utenza. Qui è possibile visualizzare le offerte attive, i bundle residui di dati, minuti e SMS, sia in Italia che all'estero, e, se necessario, cambiare offerta con pochi semplici tap.

Infine, la sezione "Profilo" offre una panoramica sulle impostazioni personali e permette di personalizzare l'esperienza utente. È possibile, ad esempio, bloccare o sbloccare le chiamate ai numeri a pagamento, gestire le autorizzazioni per le comunicazioni commerciali e modificare le proprie preferenze in base alle esigenze individuali.

L'app iliad non si limita a una semplice consultazione dei dati, ma offre una serie di funzionalità operative che la rendono uno strumento indispensabile per la gestione della propria offerta mobile. Tra le principali caratteristiche troviamo:

Gestione di una o più SIM: L'applicazione permette di gestire più SIM associate allo stesso utente, personalizzando i singoli profili in base alle proprie esigenze. Una funzionalità particolarmente utile per chi gestisce le utenze di tutta la famiglia.

Controllo dei consumi e delle spese: Monitorare i consumi di dati, minuti e SMS diventa facile e immediato, permettendo di tenere sotto controllo la propria spesa mensile e di evitare spiacevoli sorprese in bolletta.

Ricariche semplici e veloci: Ricaricare il credito residuo di una o più SIM è possibile direttamente dall'app, in pochi semplici passaggi. Un'operazione che può essere effettuata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, con la massima comodità.

Attivazione di opzioni per l'estero: Per chi viaggia spesso, l'app permette di attivare le opzioni dedicate alla navigazione all'estero, evitando così costi imprevisti e garantendo la continuità del servizio anche fuori dai confini nazionali.

Aggiornamenti sulle offerte e novità: L'app mantiene gli utenti costantemente aggiornati sulle nuove offerte mobile disponibili e sulle novità riguardanti l'operatore, garantendo una comunicazione trasparente e tempestiva.

Supporto per eSIM: l'app è compatibile con le eSIM, le schede virtuali che Iliad offre già da tempo, permettendo di gestire anche questo tipo di utenze.

Nonostante sia al suo debutto, l'app iliad si presenta già completa e funzionale, offrendo tutto ciò che un utente può desiderare per la gestione della propria utenza mobile. Un'applicazione che non delude le aspettative e che rappresenta un passo importante per Iliad nel mercato italiano.

Con questo lancio, Iliad dimostra di voler ascoltare le esigenze dei propri clienti e di essere pronta a evolversi per offrire un servizio sempre più completo e al passo con i tempi. Un segnale positivo che lascia ben sperare per il futuro e che conferma la volontà dell'operatore francese di consolidare la propria posizione nel panorama italiano delle telecomunicazioni.