Insta360 X4, arriva l'edizione limitata BMW Motorrad

A un passo dall'inizio di EICMA 2024, Insta360 X4 (la trovate su Amazon) debutta in edizione limitata BMW Motorrard, dedicata ai motociclisti, caratterizzata da funzionalità esclusive per le riprese in moto.

L'action cam sarà prodotta in soli 2000 esemplari ed è caratterizzata da un corpo nero con il logo BMW Motorrad in bella vista. Il vicepresidente marketing di Insta360, Max Richter, è intervenuto commentando così la partnership: "Questa edizione speciale della Insta360 X4 incarna perfettamente lo spirito di avventura che sia Insta360 che BMW Motorrad condividono. Siamo orgogliosi della nostra collaborazione e della nostra passione comune per superare i limiti e raccontare storie in un modo che rifletta veramente una delle tante emozioni della vita."

Tra le novità dedicate ai motociclisti spicca la modalità dashcam, che a differenza della classica registrazione in loop standard riserva una porzione specifica della memoria e sovrascrive i file più vecchi quando lo spazio termina.

Rivista anche l'interfaccia utente, arricchita con elementi grafici BMW Motorrad, tra cui troviamo anche una nuova sovrapposizione delle statistiche di guida. Mentre si editano video 360 gradi sarà anche possibile visualizzare informazioni come velocità e direzione, creando contenuti ancor più immersivi.

Per quanto riguarda invece gli accessori esclusivi, troviamo una custodia firmata BMW Motorrad e un set di adesivi per decorare la propria moto. Anche la confezione è ridisegnata per l'occasione, per dare un tocco ancor più premium al prodotto.