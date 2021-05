Instagram, come riattivare il numero di “Mi piace” in tutti i post

Alcuni mesi fa, Instagram ha iniziato in Italia e in alcune altre aree geografiche a nascondere la visualizzazione del numero dei “Mi piace” (Like) sotto ai vari post pubblicati sui profili. Ora l’app social proprietà di Facebook sembra aver deciso di fare un passo indietro e permette la scelta ad ogni singolo utente.

Ecco come riattivare la visualizzazione del numero dei Like sotto a tutti i post.

Instagram ha recentemente deciso di sperimentare una versione del proprio Feed dove il numero dei “Mi piace” è nascosto e nessuno è in grado di valutare il successo dei vari post sui profili social se non il proprietario stesso.

Per quanto spinto da una giusta motivazione, Instagram voleva ridurre l’uso dei Like come moneta di scambio e come metro di valutazione dei profili invece della qualità dei post degli utenti, il cambiamento non ha fatto piacere ad alcuni degli utilizzatori più assidui del social network.

Ora l’azienda sembra aver fatto un piccolo passo indietro lasciando la scelta tra mostrare o nascondere il numero di cuoricini ricevuti ai singoli utenti.

Come riattivare il numero dei Like sotto ai post

Riattivare il numero di “Mi Piace” sotto ai singoli post è in realtà molto semplice e per farlo vi basterà seguire i seguenti passi:

Aprite Instagram

Recatevi alla pagina del vostro profilo

Scorrete da destra a sinistra oppure toccate il tasto menu in alto (le tre linee orizzontali)

Aprite le Impostazioni

Nella sezione Privacy toccate la voce Post

Qui potrete decidere se attivare o disattivare la visualizzazione dei “Mi piace” sotto ai vostri post

Al momento vi segnaliamo che l’opzione non sembra essere attiva per tutti gli utenti ma solamente quelli sopra un certo numero di Follower (account privato o business non fa differenza) ma è molto probabile che presto l’opzione raggiunga più persone.

Voi avete a disposizione questa opzione? Se sì quanti follower avete? Segnalatecelo nei commenti ed aiutateci a capire l’evoluzione del social dedicato alla fotografia.