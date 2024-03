Instagram deve tremare? TikTok Photo pronto a rubare fotografi e influencer al social di Meta

Il mondo dei social media è in continua evoluzione e TikTok, una delle piattaforme social più popolari in assoluto, sembra essere pronto a fare un altro significativo passo in avanti ampliando la sua offerta. Un'analisi dettagliata del codice dell'ultimo aggiornamento dell'app ha infatti rivelato l'imminente lancio di "TikTok Photos", segnando l'entrata dell'azienda nello spazio della condivisione fotografica notoriamente dominato da Instagram.

Tramite l'esame dell'APK della versione 33.8.4 di TikTok, gli esperti di TheSpAndroid hanno scovato numerosi riferimenti a TikTok Photos. La presenza di frasi come "Apri TikTok Photos" e "Condividi questo post su TikTok Photos" suggerisce non solo l'esistenza della nuova piattaforma, ma anche la sua stretta integrazione con l'app principale di TikTok. È importante notare, tuttavia, che non sempre le funzionalità individuate nelle fasi preliminari del codice trovano poi concretizzazione in aggiornamenti pubblici.

Le anticipazioni su TikTok Photos delineano un servizio che offre uno spazio dedicato esclusivamente alle fotografie, con la possibilità per gli utenti di sincronizzare i post contenenti immagini già presenti sull'app principale. Tale sincronizzazione sarebbe facoltativa (un po' come avviene su Facebook / Instagram con le Stories) per offrire una maggiore flessibilità nell'uso delle due piattaforme. Inoltre, l'icona prevista per TikTok Photos sembra mantenere la coerenza visiva con quella dell'app principale, riflettendo la sua identità grafica.

Anche se TikTok non ha ancora confermato ufficialmente il lancio di questa nuova applicazione, le informazioni emerse dall'analisi dell'APK indicano che il debutto potrebbe essere vicino. Questo potrebbe essere un colpo basso per Instagram anche se il pubblico di riferimento dei due social è diverso, fattore che potrebbe incidere sull'eventuale sovrapposizione delle due app.