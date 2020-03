Instagram: in test i messaggi che si autoeliminano

Instagram sempre più simile a Snapchat. La società infatti sta testando una nuova funzione per l’eliminazione automatica dei messaggi scambiati all’interno di una chat. Parliamo di una funzionalità simile a quella che è in fase di test da mesi per WhatsApp. Insomma, il colosso di Menlo Park sembra intenzionato a portare questa caratteristica sulle proprie piattaforme.

A parlarne è stata Jane Manchun Wong su Twitter che ne ha mostrato il funzionamento. In pratica, una volta entrati nella sezione dedicata ai messaggi (Direct) sarà sufficiente cliccare sulla conversazione che ci interessa e fare uno swipe verso l’alto per far comparire una nuova schermata. Questa – caratterizzata da uno sfondo nero in stile dark mode – è la chat “privata” che una volta chiusa scomparirà completamente. Non viene lasciata nessuna traccia né tanto meno sono recuperabili i messaggi che abbiamo scambiato con il nostro contatto.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020

Insomma, il funzionamento è lo stesso di Snapchat. Instagram ha confermato l’indiscrezione. Non solo ha riposto positivamente a TechCrunch, ma ha lasciato un commento direttamente sotto il post di Wong. “Esploriamo sempre nuove funzioni per migliorare la vostra esperienza di messaggistica. Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stata testata esternamente” è stata la risposta della società che fa capo a Mark Zuckerberg.

Ad ogni modo, trattandosi ancora di test interni, non sappiamo quando e in quali forme la funzione di autodistruzione dei messaggi approderà su Instagram.