Intervista a un ladro di iPhone che ha guadagnato un milione di dollari

In un'agghiacciante intervista rilasciata a Joanna Stern del Wall Street Journal, un ex ladro di iPhone, Aaron Johnson, ha rivelato l'allarmante facilità con cui riusciva a infiltrarsi e a controllare i dispositivi Apple, lasciando gli utenti vulnerabili a significative perdite finanziarie.

Le imprese criminali di Johnson, che ha rubato centinaia di iPhone e accumulato centinaia di migliaia di dollari (300.000 dollari secondo le accuse, più di 1 milione di dollari secondo lui), hanno messo in luce la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per gli iPhone.

Inizialmente spinto dal motivo di rubare e rivendere gli iPhone per ottenere un rapido guadagno, Johnson si è presto reso conto del potenziale lucrativo di ottenere il controllo completo dei dispositivi. Il suo modus operandi consisteva nell'osservare da vicino gli utenti di iPhone che inserivano i loro codici di accesso nei bar, sfruttando spesso l'ubriachezza delle persone e usando una combinazione di inganni e violenza per impossessarsi degli smartphone.

Per gli utenti di iPhone, la lezione è chiara: proteggete il vostro codice di accesso a tutti i costi. L'abilità di Johnson nel cambiare rapidamente i codici di accesso e gli ID Apple mette in evidenza la necessità di rafforzare le misure di sicurezza. La sua capacità di sostituire il Face ID per sbloccare dispositivi e accedere a informazioni sensibili sottolinea l'urgenza per gli utenti di rafforzare le proprie difese contro tali minacce informatiche.

La serie di crimini di Johnson si è conclusa, ma le sue azioni (e non solo) hanno spinto Apple a prendere provvedimenti. Con l'imminente aggiornamento iOS 17.3, Apple introdurrà la funzione Protezione dispositivo rubato.

Per proteggersi da potenziali violazioni, attivate appena possibile la funzione Protezione dispositivo rubato nelle Impostazioni. Questo ulteriore livello di sicurezza garantisce che le azioni critiche, come la modifica della password dell'ID Apple o la disattivazione di Trova il mio iPhone, richiedano l'autenticazione, fornendo agli utenti un periodo cuscinetto essenziale per rilevare gli accessi non autorizzati.

Oltre a queste misure di sicurezza, si sconsiglia agli utenti di memorizzare password e dati sensibili nell'app Note. La creazione di codici di accesso complessi con una combinazione di numeri e lettere aggiunge un ulteriore livello di protezione. Inoltre, è bene prestare attenzione quando si inseriscono i codici di accesso negli spazi pubblici, poiché i criminali informatici come Johnson sono soliti fare la corte a persone ignare.