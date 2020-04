Finalmente, dopo un’attesa abbastanza lunga, è ufficialmente disponibile “IO”, l’applicazione per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici. La novità, forse a causa dell’emergenza sanitaria, non ha avuto una vera e propria presentazione.

I cittadini italiani interessati possono già scaricare l’applicazione gratuitamente da App Store e Google Play Store. La piattaforma consente di entrare in contatto con tutti i servizi pubblici. Sarà possibile svolgere diverse attività che fino a poco tempo fa obbligavano tutti gli utenti a recarsi personalmente presso gli uffici competenti.

Purtroppo, per il momento, le possibilità sono molto limitate. Ci vorrà infatti ancora un po’ di tempo prima che tutti i servizi vengano digitalizzati. Paola Pisano, la ministra dell’Innovazione, aveva precedentemente dichiarato che l’applicazione sarebbe arrivata entro questo mese e le tempistiche sono state pienamente rispettate.

I cittadini potranno effettuare l’accesso grazie all’identità digitale (SPID). Sul sito web ufficiale è anche stata inserita la roadmap di un progetto destinato a cambiare il rapporto tra gli italiani e la pubblica amministrazione. L’idea per l’app IO è nata durante l’aprile del 2018 ed entro il prossimo luglio la piattaforma sarà arricchita con altre sezioni, tra cui quella dedicata ai documenti. IO è disponibile gratuitamente su:

Google Play Store, per i dispositivi Android );

); App Store, per i dispositivi iOS.

Tutte le altre informazioni sono disponibili nel sito web ufficiale. Per richiedere la propria identità digitale, basterà seguire la procedura descritta nell’apposita piattaforma.