iOS 14, comandi rapidi avviati toccando il retro dell’iPhone

iOS 14 è stato ufficialmente annunciato da Apple nel corso della conferenza di apertura della WWDC 2020. In attesa della versione stabile che arriverà assieme alla futura generazione di iPhone 12, cominciano a venir fuori le funzioni nascoste nel nuovo sistema operativo del colosso di Cupertino. Tra queste, c’è un’interessante funzione per l’accessibilità che permette di avviare dei comandi attraverso dei semplici tocchi sulla back cover del nostro iPhone.

A scovarla è stato il noto Federico Viticci di MacStories.net che ne ha parlato sul suo profilo Twitter. La funzione si chiama “Back Tap”. In pratica, è possibile avviare delle azioni rapide toccando due o tre volte il retro dell’iPhone. Nelle schermate mostrate, vediamo – per esempio – che con due tap si aprirà la visualizzazione multitasking, per passare da un’app all’altra. Le opzioni di utilizzo potrebbero potenzialmente essere tante.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.

These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu

— Federico Viticci (@viticci) June 23, 2020