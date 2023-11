iOS 18 e iPadOS 18, Apple arresta lo sviluppo (temporaneamente)

Gli utenti Apple sono sempre entusiasti degli aggiornamenti e delle funzionalità in arrivo con la prossima versione di iOS. Questa volta, però, sembra che l'azienda americana stia adottando un approccio diverso per il futuro aggiornamento. Con una mossa sorprendente, Apple avrebbe deciso di mettere in pausa lo sviluppo di iOS 18, a pochi mesi di distanza dal rilascio di iOS 17. Sebbene ciò possa sembrare controintuitivo, alle spalle c'è una motivazione strategica.

La decisione di Apple è stata rivelata da Bloomberg. Ci si potrebbe chiedere perché Apple abbia preso questa strada a dieci mesi dal lancio previsto. Non si tratta di concedere una vacanza al team di sviluppo, ma di controllare la qualità.

Con iOS 18 ancora nelle prime fasi di sviluppo, Apple vuole concentrarsi sulla messa a punto e sull'eliminazione di eventuali bug. Dopo l'uscita di iOS 17, Apple ha dovuto procedere rapidamente con iOS 17.0.1 per risolvere alcuni problemi inaspettati. Mettendo in pausa lo sviluppo di nuove funzionalità per una settimana, Apple intende garantire che iOS 18 debutti il prossimo settembre con zero (o pochissimi) bug.

Non è solo iOS 18 a ricevere il trattamento di "disinfestazione". Apple ha esteso la pausa anche ad altri sistemi operativi, tra cui iPadOS 18 e macOS 15. Tutti questi aggiornamenti sono attesi per il prossimo settembre e dovrebbero essere presentati alla WWDC 2024. Quindi, non saranno solo gli utenti di iPhone a beneficiare di questo approccio incentrato sulla qualità.

Il responsabile del software di Apple, Craig Federighi, è alla guida di questo progetto. L'obiettivo del team è quello di risolvere qualsiasi problema che possa ostacolare l'esperienza dell'utente. Apple prende sul serio la soddisfazione degli utenti e non vuole che i suoi clienti riscontrino problemi o inconvenienti quando passano ad iOS 18.

Nonostante questa pausa di una settimana sullo sviluppo di nuove funzionalità, Apple assicura che non modificherà il programma di rilascio del software del 2024. Questo significa che potete ancora aspettarvi le interessanti funzioni e i miglioramenti che Apple ha in serbo per iOS 18, ma con meno bug e un'esperienza d'uso più fluida.