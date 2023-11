Offerta BOMBA! Monitor gaming 30" 200Hz a meno di 300€!

Se avete una scrivania lunga abbastanza da farci stare un monitor ultrawide da 30", vi informiamo di un'offerta pazzesca disponibile su Amazon che potrebbe invogliarvi a sostituire il vostro modello convenzionale, anche se dovesse già trattarsi di un monitor da gaming.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

L'ottimo MSI Optix MAG301RF, infatti, gode di uno sconto mai così alto, da permettervi di acquistarlo a soli 299,00€ invece di 449,00€. Un'occasione pazzesca, che uno si aspetterebbe che venga messa a disposizione al Black Friday, ma che invece può essere già sfruttata per accaparrarsi un monitor da gaming di rilievo, con frequenza a 200Hz, G-Sync e Mystic Light RGB.

MSI Optix MAG301RF, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Optix MAG301RF è un monitor con caratteristiche di alto livello, pensato soprattutto per i videogiocatori che cercano un’esperienza di gioco immersiva e fluida. Il suo design accattivante, con luci RGB posteriori, lo rendono ideale anche come elemento distintivo di una postazione da gaming.

Ma non solo: il suo formato ultrawide fa sì che sarà adatto anche per chi ha bisogno di visualizzare più finestre contemporaneamente, sfruttando al meglio lo spazio a disposizione. Inoltre, il suo pannello piatto, piuttosto raro tra i monitor ultrawide, garantirà una minore distorsione delle immagini rispetto ai pannelli curvi.

Se siete interessati a questo modello, vi consigliamo di approfittare dell’offerta di Amazon, che lo propone a un prezzo mai visto prima. Si tratta di un’occasione imperdibile, considerando che il prezzo più basso registrato in precedenza era di 254,00€, ma proveniva da un venditore terzo di cui non si conosce l’affidabilità. Altre offerte recenti lo hanno proposto a 349,00€, che sono comunque 50€ in più rispetto al prezzo attuale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!