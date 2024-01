iPhone sta per ricevere il più grande aggiornamento di sempre

In quello che si preannuncia come un momento storico per i fan Apple, il gigante tecnologico si sta preparando a svelare iOS 18 alla prossima Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno. L'eccitazione è palpabile e, secondo le ultime intuizioni di Mark Gurman, guru tecnologico di Bloomberg, questo potrebbe essere l'aggiornamento iOS più monumentale nella storia di Apple.

La recente newsletter Power On di Gurman ribadisce che iOS 18 è visto all'interno di Apple come "uno dei più grandi aggiornamenti di iOS - se non il più grande - nella storia dell'azienda". L'aspettativa era stata fissata già a novembre, quando era stato riferito che Apple puntava a fare di iOS 18 l'aggiornamento più "ambizioso e convincente" degli ultimi anni. Se le fonti di Gurman devono essere credute, l'azienda non vacillerà nel suo impegno a fornire un aggiornamento di portata senza precedenti.

Oltre ai significativi passi avanti nelle funzioni di intelligenza artificiale (AI), Gurman allude a "molte altre cose" che arriveranno sull'iPhone con iOS 18. L'entusiasmo deriva da Craig Federighi, responsabile dell'ingegneria del software di Apple, che avrebbe informato i dipendenti che il sistema operativo, internamente chiamato Crystal, sarà caratterizzato da ambiziosi cambiamenti su tutta la linea.

I fan Apple possono aspettarsi un Siri rinnovato che sfrutta un nuovo sistema di intelligenza artificiale, incorporando una tecnologia avanzata di modelli linguistici. Inoltre, l'intelligenza artificiale svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare le interazioni con gli utenti all'interno dell'app Messaggi, nel rispondere alle domande e nel completare automaticamente le frasi.

Apple Music riceverà nuove funzioni IA per la creazione di playlist generate automaticamente. Per gli amanti della produttività, l'intelligenza artificiale generativa è destinata a lasciare il segno sulle app iWork come Keynote e Pages, offrendo funzionalità innovative. Anche gli sviluppatori che utilizzano Xcode ne trarranno vantaggio, poiché le funzioni di IA generativa promettono di accelerare lo sviluppo delle app.

Anche se i dettagli specifici sulle caratteristiche di iOS 18 rimangono avvolti nel segreto, una cosa è certa: Apple è pronta a infiammare il mondo tecnologico con una valanga di innovazioni. L'imminente WWDC di giugno si preannuncia come una vetrina non solo per l'AI all'avanguardia, ma anche per un intero ecosistema di cambiamenti trasformativi.