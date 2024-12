iOS 19 potrebbe essere in ritardo, ingegneri bloccati su iOS 18

Il recente rilascio di iOS 18.2 ha portato con sé una ventata di novità, tra cui l'attesissima Visual Intelligence per iPhone 16, Genmoji e Image Playground. Tuttavia, questa strategia di rilascio graduale delle funzionalità di iOS 18 sta avendo ripercussioni significative sui tempi di sviluppo della prossima iterazione del sistema operativo mobile di Apple, iOS 19, aprendo la strada a possibili ritardi.

Le voci di possibili slittamenti non sono nuove nel panorama Apple, e non sorprendono particolarmente se si considera il consueto flusso di produzione dell'azienda di Cupertino. In un post su Threads, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato:

"Continuo a sentire che il rilascio graduale delle funzionalità di iOS 18, distribuito tra iOS 18 e iOS 18.4, sta causando ritardi per alcune funzionalità previste per iOS 19. Questo porterà a un rilascio a lungo termine delle funzionalità anche nel prossimo ciclo. Gli ingegneri sono bloccati a lavorare sui progetti di iOS 18 quando di solito sarebbero già impegnati sul sistema operativo successivo".

L'esperienza passata suggerisce che iOS 19 sarebbe entrato in fase beta intorno a giugno 2025, con un rilascio previsto per l'autunno dello stesso anno. Tradizionalmente, la maggior parte delle funzionalità principali è inclusa al momento del lancio iniziale. Tuttavia, questo non è stato il caso di iOS 18; gli utenti hanno dovuto attendere iOS 18.1 per accedere ad Apple Intelligence, e anche allora, molte delle sue funzionalità non erano ancora disponibili.

Sembra sempre più probabile che alcune delle funzionalità originariamente previste per iOS 19 potrebbero non essere pronte in tempo, il che potrebbe comportare un ritardo del sistema operativo o un modello di rilascio simile alla versione attuale. Se iOS 19 dovesse essere rilasciato nell'autunno del 2025, alcune delle sue funzionalità più importanti potrebbero non vedere la luce fino all'inizio del 2026, analogamente a quanto accadrà con iOS 18.4, previsto per aprile 2025.

I ritardi in casa Apple stanno diventando sempre più frequenti, con le funzionalità di punta che vengono posticipate con maggiore assiduità. Questo non è necessariamente un male; una roadmap di rilascio più estesa significa distribuzioni di funzionalità più consistenti durante l'anno e meno stress per gli sviluppatori. Tuttavia, questo scenario solleva un interrogativo fondamentale: non è forse giunto il momento per Apple di abbandonare il programma di rilascio annuale e concentrarsi invece sul completamento delle funzionalità prima di annunciarle pubblicamente?

La strategia di rilascio graduale, pur presentando vantaggi in termini di test e ottimizzazione, sembra generare un effetto a catena che impatta negativamente sui tempi di sviluppo delle versioni successive. Il dover mantenere attive linee di sviluppo parallele per diverse versioni di iOS, con continui aggiornamenti e implementazioni, sottrae risorse preziose allo sviluppo delle nuove funzionalità e dell'architettura di base del sistema operativo futuro.

Oltre alle sfide legate alla gestione dei rilasci, emergono ulteriori fattori che potrebbero contribuire ai ritardi. Sono state diffuse notizie secondo cui Apple starebbe sviluppando un proprio chip per server progettato per accelerare i calcoli di Apple Intelligence. Inoltre, è noto che i lavori sull'iPhone 17 sono già in corso. Tutti questi progetti diversi potrebbero dividere l'attenzione di Apple e contribuire ai ritardi a loro modo. La gestione simultanea di hardware, software e servizi complessi richiede un coordinamento impeccabile e una distribuzione efficiente delle risorse.

Nonostante queste difficoltà, è confermato che sia l'iPhone 17 che un nuovo sistema operativo sono in fase di sviluppo. Resta da vedere come Apple affronterà le sfide attuali e se deciderà di rivedere la sua strategia di rilascio per garantire un flusso di innovazione più fluido e puntuale. L'attenzione è ora focalizzata sulle prossime mosse dell'azienda di Cupertino e su come queste influenzeranno il futuro dell'ecosistema Apple.