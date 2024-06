iPad OS 18: volevamo macOS, ci hanno dato una calcolatrice

Oggi, durante il keynote del WWDC 24, Apple ha annunciato il rilascio di iPadOS 18, la prossima versione principale del software per iPad.

Questo aggiornamento sarà disponibile in beta per sviluppatori a partire da oggi e gratuitamente per tutti gli utenti questo autunno. Le nuove funzionalità introdotte con iPadOS 18 sono pensate per migliorare ulteriormente l'esperienza utente, offrendo maggiore personalizzazione e potenziamento delle applicazioni, anche se ancora non avvicinano l'esperienza finale a quella ottenibile con macOS.

Una delle novità più rilevanti di iPadOS 18 è la possibilità di personalizzare la schermata Home in modo più flessibile rispetto al passato. Gli utenti potranno modificare le icone e il layout della schermata Home utilizzando una serie di nuovi strumenti. Inoltre, il Centro di Controllo potrà essere configurato con i controlli necessari, compresi quelli di terze parti, permettendo un accesso rapido e personalizzato alle funzioni più utilizzate.

Apple ha posto l'accento sui numerosi miglioramenti che iPadOS 18 porterà alle app per iPad. Un esempio significativo è la nuova barra delle schede, che sarà presente nella parte superiore di diverse app per offrire controlli di navigazione. Questa barra delle schede potrà trasformarsi in un menu laterale quando saranno necessarie più opzioni, rendendo l'uso delle applicazioni ancora più intuitivo e dinamico. Inoltre, verranno aggiunte animazioni in vari elementi delle app, migliorando l'interazione visiva e l'esperienza complessiva dell'utente.

La novità, apparentemente, più importante, visto lo spazio riservatogli da Apple durante la conferenza, è l'introduzione dell'app Calcolatrice su iPad. Per anni, Apple ha trascurato questa app, considerandola irrilevante per gli utenti di iPad, così come era già successo con l'app Meteo, ma il fatto che l'assenza di Calcolatrice fosse diventata un memesempiterno sul web, deve aver portato Apple a cambiare idea.

Con iPadOS 18, questa lacuna sarà finalmente colmata. L'app Calcolatrice di Apple avrà un design simile alla versione iOS, ma sfrutterà il display più grande dell'iPad per offrire più pulsanti e controlli sullo schermo contemporaneamente. Inoltre, supporterà il ridimensionamento dinamico durante l'uso del multitasking su iPad, permettendo di adattare l'app alle dimensioni necessarie, che si utilizzi Stage Manager, Split View o Slide Over.

La caratteristica di punta della nuova Calcolatrice è Math Notes, una funzione che consente di scrivere e eseguire calcoli in modo più naturale. Questa funzionalità sarà disponibile sia nell'app Calcolatrice che nell'app Note, offrendo agli utenti un modo innovativo per gestire le operazioni matematiche.

Infine, quando si utilizza l'app Note, Apple Pencil offrirò ora maggiori funzionalità per la scrittura a mano.

Per cominciare, se non siete grandi fan della vostra calligrafia, potrete personalizzarla per ottenere un design più bello.

Apple migliorerà automaticamente la vostra scrittura a mano per farla apparire più ordinata e armoniosa. Si potrà persino incollare del testo copiato in Note nello stile della scrittura a mano che si sceglie, incrementando ancora di più la personalizzazione dei documenti realizzati attraverso l'iPad.

Al netto delle novità presentate, l'annuncio di iPadOS 18 non ha stupito come doveva. La linea di iPad Pro monta ora i processori M4 ma tutta la potenza erogata dai tablet di Apple non viene sfruttata a dovere con un OS così tanto castrato e privo delle funzionalità che lo renderebbero realmente una macchina da lavoro portatile a 360°.