iPad Pro da 11" con M4 torna finalmente a un PREZZO ASSURDO con questo sconto!

Se siete alla ricerca di un tablet professionale che possa sostituire un laptop, offrendo al contempo prestazioni di altissimo livello, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'iPad Pro 11" con chip M4 è ora disponibile a soli 999€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 1.219€, permettendovi di risparmiare ben 220€!

Apple iPad Pro 11" (M4), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e content creator che necessitano di potenza di calcolo e versatilità in mobilità. La presenza del chip M4 garantisce prestazioni straordinarie in ogni situazione, dalla post-produzione video alla grafica digitale più impegnativa.

Le specifiche tecniche parlano chiaro: il display Ultra Retina XDR offre una qualità visiva impeccabile, mentre le doppie fotocamere da 12MP e lo scanner LiDAR aprono nuove possibilità creative. La connettività Wi-Fi 6E assicura velocità di trasferimento dati superiori, mentre il Face ID garantisce un accesso sicuro e immediato. L'esperienza d'uso raggiunge l'apice quando il dispositivo viene abbinato ad Apple Pencil e Magic Keyboard.

La versatilità è uno dei punti di forza di questo iPad Pro: dalla gestione di progetti complessi al fotoritocco professionale, passando per la modellazione 3D e il montaggio video. Il sistema operativo iPadOS ottimizzato permette di sfruttare appieno la potenza del chip M4, garantendo fluidità in ogni operazione.

Attualmente disponibile a 999€, l'iPad Pro 11" con M4 rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo versatile e potente. La combinazione di caratteristiche tecniche all'avanguardia, display eccezionale e possibilità di espansione con accessori professionali lo rende una scelta ottima, specialmente considerando il consistente risparmio di 220€ sul prezzo originale!

Vedi offerta su Amazon