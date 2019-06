iPadOS supporterà i mouse sui tablet Apple

Durante la WWDC 2019 che si è svolta ieri, Apple ha presentato iPadOS. Si tratta di un sistema operativo – basato su iOS – pensato per i tablet dell’azienda di Cupertino. Una grande novità che permette di sfruttare al massimo gli iPad e di rendere concreto il concetto di produttività. In tal senso, Apple sta introducendo il supporto ai mouse sia USB che Bluetooth sui suoi tablet.

È una funzionalità che non è stata annunciata ma che è stata scoperta dallo sviluppatore Steve Troughton-Smith sulla prima beta di iPadOS. Con un video pubblicato su Twitter, è stato mostrato il suo funzionamento. Ciò che si vede è il movimento di un cursore di forma circolare – come avviene con AssistiveTouch – gestito ovviamente da un mouse. La feature sembra funzionare davvero bene, ma prima del rilascio della versione definitiva potrà essere affinata e/o modificata.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 3, 2019