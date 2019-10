iPhone 11 Pro Max, ecco quanto costano i singoli componenti per Apple

Secondo TechInsight, i componenti di iPhone 11 Pro Max hanno un costo di 490,50 dollari per Apple. La fotocamera è l'elemento più costoso. L'analisi però non tiene conto di altre spese sostenute da Apple.

Quanto costano i singoli componenti di iPhone 11 Pro Max da 512 Gigabyte, il dispositivo più costoso di Apple? A darci una risposta, ci ha pensato TechInsight che ha concluso che il costo totale dei componenti è di 490,50 dollari. Prima di procedere, è doveroso sottolineare che il portale non prende in considerazione i costi sostenuti dall’azienda di Cupertino in relazione alle diverse fasi di produzione di un prodotto o altre spese come – per esempio – quelle del marketing.

La parte più costosa è il modulo fotografico con un costo di 73,50 dollari. Poco economico anche il display con 66,50 dollari. Mentre la batteria costa 10,50 dollari a cui si aggiungono 159 dollari per il nuovo processore A13-Bionic, modem e memoria. Tutto il resto, invece, che comprende sensori, materiale di supporto, assemblaggio e molto altro raggiunge una cifra di 181 dollari. Totale? 490,50 dollari, come già detto.

Credit - TechInsight

Come detto in apertura, comunque, l’analisi non tiene conto di tanti fattori che influiscono sul costo finale di un prodotto come costi di spedizione, salari, ecc. A questi fattori, poi, si aggiunge inevitabilmente il margine di profitto. Insomma, per quanto l’attuale prezzo di iPhone 11 Pro Max possa risultare probabilmente troppo alto, lo smartphone ad Apple costa certamente di più di 490,50 dollari.

Il prezzo attuale di vendita di iPhone 11 Pro Max da 512 GB, in Italia, è di 1.689 euro. Lo smartphone offre un display OLED Super Retina da 6,5 pollici con risoluzione 2.688 x 1.242 pixel. Sul retro, il rinnovato comparto fotografico di forma quadrata composto da una fotocamera da 12 Megapixel con obiettivo f/1.8 e focale da 26 mm, uno da 12 Megapixel con focale da 52 mm e stabilizzazione ottica dell’immagine, uno da 12 Megapixel con focale da 13 mm e obiettivo grandangolare a 120°.