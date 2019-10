iPhone 11, Xiaomi Redmi Note e tanti smartphone in sconto su eBay

Vi segnaliamo che su Ebay sono disponibili tanti smartphone in offerta tra cui l'ambitissimo iPhone 11 Pro Max!

Giornata di sconti dedicata agli smartphone quella di oggi! O almeno questo è quello che potreste constatare notando le numerose offerte che vi abbiamo già segnalato giusto stamattina su Amazon. Ebbene non ci si ferma qui, perché oggi anche Ebay ha deciso di mettere in sconto alcuni ottimi dispositivi mobile! Tra i vari val sicuramente la pena segnalarvi lo sconto relativo a iPhone 11 Pro Max, ovvero quello che è attualmente uno dei migliori smartphone del mercato, complice una batteria che può raggiungere anche le 40 ore di autonomia ed un comparto fotografico che, come da tradizione, conferma Apple tra le aziende più attente alle performance fotografiche dei suoi dispositivi. Generalmente venduto al prezzo di ben 1.900€, è oggi in sconto a 1.499,99€. Un risparmio notevole per un prezzo che, ovviamente, resta comunque molto alto.

Da segnalare, inoltre, che è ancora disponibile l’eccellente promozione relativa a Huawei Mate 20. Originariamente venduto a 799,00€, più recentemente lo smartphone è sceso attorno ai 400€, prezzo su cui si è stabilizzato con qualche saltuaria variazione di 20 o 30 euro verso il basso, è oggi in sconto a soli 319,99€. Dotato di un ottimo schermo e di una straordinaria qualità costruttiva, Mate 20 ha raccolto il giudizio positivo della stampa specializzata, confermando la linea Mate 20 (composta anche da Mate 20 Pro e Mate 20 Lite), come una delle migliori dello scorso anno!

A seguire una selezione di quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori offerte disponibili dedicate agli smartphone. Cliccando sul banner sottostante potrete accedere, invece, all’intera selezione di articoli in promozione.

N.B. I prodotti in promozione sono disponibili in quantità limitate. Al termine delle scorte potrebbero pertanto subire variazioni di prezzo.

La nostra selezione di smartphone

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!