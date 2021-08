iPhone 12 e 12 Pro: torna il problema audio di iPhone 7?

Apple ha deciso di intervenire circa un problema che attanaglia i possessori di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Era da tempo che i clienti facevano notare il problema e finalmente sono stati ascoltati.

Ebbene, ci riferiamo ad un difetto audio che è stato riscontrato sugli ultimi smartphone sopra citati. Con un comunicato l’azienda interviene elencando ciò che i possessori possono fare in caso riscontrassero il problema nelle loro unità.

Apple riferisce che il guasto potrebbe comparire nelle unità prodotte tra ottobre 2020 e aprile 2021 e che non riguarda il modello Pro Max e nemmeno il Mini. E’ un lasso di tempo davvero ingente, il che fa presagire che ci potrebbero essere milioni di smartphone a rientrare.

Nello specifico, il problema si palesa quando si effettua una normale chiamate con la presenza di un audio disturbato, o del tutto assente, tra gli interlocutori.

Ecco quanto dichiarato dalla società:

Apple ha determinato che una percentuale molto piccola di dispositivi iPhone 12 e 12 Pro potrebbe riscontrare problemi audio a causa di un componente che potrebbe guastarsi sul modulo ricevitore. I dispositivi interessati sono stati prodotti tra ottobre 2020 e aprile 2021. Se il tuo smartphone non emette suoni dal ricevitore quando effettui o ricevi chiamate, potrebbe essere idoneo per il servizio. Apple o un fornitore di servizi autorizzato Apple fornirà assistenza gratuita ai dispositivi idonei.

Se qualcuno dei nostri lettori ha i problemi elencati, non deve fare altro che collegarsi a questa pagina ufficiale ed eseguire le indicazioni per procedere alla riparazione in garanzia.

Apple tende a precisare che verranno riparati solo iPhone 12 e iPhone 12 Pro integri sia nella parte posteriore che nella parte frontale (display). Se così non fosse il “problema estetico” andrà risolto a monte o verrà proposto al cliente un preventivo con la riparazione di tali componenti, prima di intervenire con l’assistenza in garanzia.