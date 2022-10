La prossima generazione di iPhone potrebbe abbandonare i classici tasti con clic meccanico per sostituirli con pulsanti a stato solido.

A dare la notizia è stato Ming Chi Kuo Apple, fonte finora dimostratasi piuttosto affidabile, secondo cui i modelli di top gamma del prossimo anno introdurranno questa novità.

Le nuove componenti (sempre ammesso che vengano introdotte) porterebbero con loro diversi vantaggi: si tratta infatti di elementi caratterizzati da una maggior durata nel tempo e meno soggetti ad usura e ai danni derivati da sporco o sostanze liquide.

Se venisse sfruttata la soluzione già introdotta in altri modelli (come nel caso del tasto Home di iPhone SE) avremmo modo di “mettere dita” su un abbinamento pulsante a stato solido + Taptic Engine. Producendo vibrazioni e feedback aptico, la combo permette di simulare la sensazione di pressione del tasto e del clic fisico (ovviamente assente nei pulsanti a stato solido).

Allo stato attuale delle cose, per quanto Ming Chi Kuo Apple sia affidabile, mancano di fatto prove certe di questo cambiamento e, quindi, siamo nel campo delle mere ipotesi.

Tuttavia è lo stesso leaker a paragonare questa possibilità a quanto avvenne in passato con iPhone 7 quando Apple, per la prima volta, sostituì il tasto Home meccanico con una versione a stato solido.

Lo stesso Ming Chi Kuo Apple afferma che i pulsanti a stato solido previsti per la serie 2023 (che prevedibilmente sarà battezzata iPhone 15) sarebbero ben tre: volume (+ e -) e accensione.

Questi cambiamenti non sarebbero le uniche novità introdotte dalla casa di Cupertino: a seguito di una risoluzione dell’Unione Europea Apple sarà costretta ad inserire la porta USB Tipo-C nei propri device, e ovviamente iPhone non farà eccezione.

E voi cosa ne pensate: i pulsanti a Stato solido vi piacciono o siete più legati ai tradizionali pulsanti meccanici? Fatecelo sapere nei commenti.