iPhone 15 Pro Max, utenti lamentano seri problemi al display

Apple sta affrontando una fase di lancio problematica per la sua nuovissima linea di smartphone iPhone 15 Pro. Inizialmente è emerso un problema di surriscaldamento casuale di alcuni dispositivi, dopodiché un "battery-drain" dovuto da un bug e ora si segnalano casi di "burn-in" sugli schermi OLED di alcuni telefoni.

Il "burn-in" si verifica quando un'immagine rimane visualizzata sullo schermo per un lungo periodo, causando la comparsa permanente di parti di essa, circondate da un alone sfocato.

Nonostante Apple utilizzi pannelli OLED nei suoi telefoni fin dal lancio dell'iPhone X nel 2017, questa è una delle rare volte in cui, un problema simile, colpisce un modello di punta di Apple, poco dopo il lancio.

I nuovi iPhone 15 Pro Max sono stati annunciati ufficialmente a metà settembre e sono in mano agli utenti da meno di un mese. Tuttavia, alcuni utenti stanno già riscontrando il problema del "burn-in" e hanno segnalato i casi sui forum online e su Reddit.

Le immagini impresse permanentemente, rappresentano principalmente le icone della schermata principale o la tastiera. Va notato che sia gli iPhone 14 che i modelli della linea iPhone 15, offrono una funzionalità "always-on" per il display, la quale può essere disattivata.

Un utente sul forum di MacRumors ha condiviso la foto del proprio telefono, riferendo che il "burn-in" si è verificato dopo appena 14 giorni di utilizzo, con la modalità "always-on" attivata e il timer impostato su 2 minuti per lo spegnimento automatico, in caso di inattività.

Recandosi presso il Genius Bar di Apple, il tecnico ha diagnosticato il problema come "ghosting" e ha spiegato che, normalmente, avrebbero semplicemente sostituito lo schermo. Tuttavia, dato che il modello è molto recente, i pezzi di ricambio non sono ancora disponibili e quindi hanno offerto la sostituzione con un nuovo dispositivo.

Un altro utente su Reddit ha condiviso immagini con lo stesso problema, dichiarando di utilizzare il telefono in modo "normale" senza prolungate visualizzazioni di una specifica immagine.

Il "burn-in" è comparso principalmente sulle icone della schermata principale ma è stata anche notata la persistenza della miniatura di un logo di un canale YouTube, un fatto piuttosto inusuale. Diversi hanno commentato, confermando il fatto che il fenomeno si è manifestato anche sui loro telefoni.

Apple, al momento, ha accettato di sostituire tutti i dispositivi e, sebbene non sia chiaro quanto sia diffuso il problema, non sono stati registrati un numero sufficiente di casi (meno di una decina in totale fino a oggi) da generare particolari preoccupazioni.