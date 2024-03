Pulsante Cattura di iPhone 16 Pro: no, questa cover non conferma nulla

Le voci sull'iPhone 16 di quest'anno sembrano confermare una narrazione consolidata sul design. Gli smartphone saranno sostanzialmente simili ai loro predecessori, ma con alcune modifiche significative: gli iPhone 16 Pro avranno display e case leggermente più grandi, mentre il pulsante Azione introdotto sugli iPhone 15 Pro sarà presente su tutti i modelli. E, cosa più interessante per molti, tutti gli iPhone 16 includeranno un pulsante di Cattura sullo stesso lato del pulsante di accensione.

Ovviamente bisogna essere cauti riguardo alle voci riguardanti le nuove funzionalità degli iPhone, dal momento che Apple non le ha ancora confermate ufficialmente. Tuttavia, sembra che i rumor riguardanti il pulsante di Cattura siano ben fondate.

Le prime unità "dummy" di iPhone 16 apparse su Weibo sembrano confermare i rumor sul design, con gli iPhone 16 Pro che diventano leggermente più grandi e tutti gli iPhone 16 che includono il pulsante Azione e il pulsante di Cattura.

Inoltre, una presunta custodia per iPhone 16 postata da Sonny Dickson su X mostra un ritaglio appositamente progettato per il pulsante di Cattura, suggerendo che gli accessori già si stiano adeguando a questa nuova funzionalità.

C'è però da rimanere molto cauti: nella posizione della cover in cui sarebbe presente lo spazio dedicato al pulsante cattura, gli iPhone più recenti presentano una piccola finestrella in plastica nella scocca in titanio/alluminio necessaria al funzionamento dell'antenna 5G mmWave.

Questa custodia, come molte altre presenti già oggi sul mercato, potrebbe quindi solo avere una fessura sotto il pulsante di accensione per non ostacolare il segnale di quella che è l'antenna più semplice da bloccare. Staremo a vedere!

A cosa serve il pulsante Cattura negli iPhone 16?

Ma perché sarebbe così importante avere un pulsante di Cattura sull'iPhone? L'obiettivo dei nuovi dispositivi è sempre quello di essere migliori e più veloci dei precedenti nella loro funzionalità principale. Questa velocità non si limita sempre ad avere un processore più veloce, ma può riguardare anche la presenza di pulsanti o funzioni che semplificano e velocizzano determinati compiti, come l'azione di un pulsante Azione o la pressione prolungata di un'icona dell'app.

Il pulsante di Cattura avrà un impatto simile sulla fotocamera. Se le voci sono corrette, accelererà notevolmente il processo di scatto delle foto. Inoltre, la presenza di questo nuovo tasto potrebbe rendere più rapido sia lo scatto di foto che la registrazione di video, specialmente se supporta gesti intuitivi come lo zoom o la messa a fuoco.

Anche se può sembrare un dettaglio trascurabile, per molte persone la presenza del tasto di Cattura potrebbe fare una differenza significativa nelle attività quotidiane, come scattare foto durante una corsa o fare rapidamente foto di prodotti da acquistare.

Insomma, sebbene le voci possano non essere ancora confermate, l'inclusione del pulsante di Cattura sull'iPhone 16 rappresenterebbe una comodità aggiuntiva per gli utenti.