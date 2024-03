Le Nissan sono sempre più sicure, il nuovo sistema di antifurto le rende più difficili da rubare

In un'epoca nella quale la sicurezza dei veicoli assume un'importanza crescente, dotarsi di un sistema di antifurto efficace può fare la differenza. Il mercato offre una vasta gamma di soluzioni, sia aftermarket, acquistabili e installabili a parte, sia integrate direttamente dai produttori automobilistici, con formule abbonamento mensili o annuali.

Nissan emerge in questo contesto con una proposizione tecnologicamente avanzata: conosciuta con il nome di "Monitoraggio Veicoli Rubati", si tratta di un servizio disponibile per i modelli Qashqai e X-Trail (dall’allestimento N-Connecta in su) e per l'innovativo modello elettrico Ariya.

Una sicurezza in più in un'epoca di furti sempre più frequenti

Monitoraggio Veicoli Rubati è una funzionalità integrata nell'applicazione; la verifica della posizione avviene quindi tramite un sistema di tracciamento basato su, capace di localizzare i veicoli sottratti. Una volta determinata la posizione dell'auto, il sistema può coordinarsi con le Forze dell'Ordine per il recupero del veicolo, arrivando anche a disabilitare da remoto l'accensione.

Il sistema rappresenta di fatto una sicurezza aggiuntiva per i proprietari, fornendo maggiore serenità grazie alla possibilità di tracciamento h24 e 7 giorni su 7, oltre alla diretta interazione con un call center dedicato. Il servizio è reso disponibile al costo annuale di 99 euro, una quota che garantisce un accesso completo alle funzionalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso l'app NissanConnect Services e con specifici operatori di telefonia.

Guillaume Pelletreau, Vice President di Electrification and Connected Services per la regione Nissan AMIEO, ha sottolineato l'importanza di tale servizio nell'assicurare ai clienti una maggiore tranquillità. La possibilità, infatti, di parcheggiare il proprio veicolo, anche in aree meno note senza temere per la sua sicurezza, rappresenta un valore aggiunto significativo.