Xbox Cloud Gaming ora supporta una funzione molto richiesta

Dopo mesi di voci di corridoio, Microsoft ha finalmente annunciato l'introduzione dell'attesissimo supporto per mouse e tastiera su Xbox Cloud Gaming. Questa nuova funzionalità permetterà agli utenti Xbox Insider di sperimentare il gioco con mouse e tastiera attraverso i browser Edge, Chrome e l'app Xbox su PC Windows.

Con una selezione di giochi che include titoli iconici come Fortnite, Sea of Thieves e Halo Infinite, il supporto per mouse e tastiera promette di ampliare le possibilità di gioco per gli utenti, consentendo loro di godere di una maggiore precisione e controllo nelle sessioni di gioco.

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Tuttavia, non tutti i giochi supportati durante l'anteprima mostreranno immediatamente l'interfaccia utente del mouse e della tastiera. Microsoft avverte che alcuni titoli potrebbero richiedere un breve periodo di adattamento prima di mostrare correttamente i controlli del mouse e della tastiera.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova funzionalità è la possibilità di giocare in modalità schermo intero per garantire una migliore esperienza di gioco. Questo permette ai giocatori di catturare correttamente il puntatore del mouse come input, garantendo una maggiore precisione nei movimenti.

Per coloro che preferiscono tornare all'uso del controller Xbox, Microsoft ha anche introdotto una comoda scorciatoia: ALT+F9 per passare rapidamente dalla modalità mouse e tastiera alla modalità controller.

Ovviamente ci aspettiamo numerosi altri miglioramento, visto che il Cloud Gaming è stato messo un po' in disparte da Microsoft negli ultimi mesi.