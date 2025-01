Passa da Apple con l'ultimo modello: iPhone 16 in OFFERTA a soli 785€!

Finalmente avete il budget sufficiente per fare una follia e acquistare un ottimo smartphone di ultima generazione? L'iPhone 16 è ora disponibile su eBay a 783€. Questo smartphone rivoluzionario di Apple offre un chip A18 che supera il suo predecessore, promettendo prestazioni superiori per foto, video e giochi. Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici e il corpo resistente in alluminio aerospaziale insieme alla parte frontale in Ceramic Shield assicurano durabilità e qualità visiva. Inoltre, con un'autonomia fino a 22 ore di riproduzione video e la possibilità di ricarica sia via USB-C che wireless con MagSafe, l'iPhone 16 eleva ancora di più lo standard. Approfittate subito del coupon presente in pagina per ottenere uno sconto di 41€, così da rendere l'offerta ancora più vantaggiosa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 41€ durante il checkout

iPhone 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 16 si propone come la scelta ideale per gli appassionati di fotografia e video che cercano non solo prestazioni di alta qualità ma anche funzionalità avanzate e creatività senza limiti nelle loro composizioni. Coloro che desiderano catturare ogni dettaglio con nitidezza sorprendente, sia in grandi panorami che in scatti macro, troveranno nell'ultra-grandangolo migliorato e nella fotocamera Fusion da 48MP gli strumenti perfetti per ogni scenario. Inoltre, gli amanti dell'espressività artistica apprezzeranno gli Stili fotografici di nuova generazione, che offrono ampie possibilità creative per personalizzare ogni foto e, se necessario, ritornare alla versione originale senza fatica.

Dal punto di vista delle prestazioni e dell'autonomia, l'iPhone 16 soddisfa le esigenze di chi vuole un dispositivo che non solo tenga il passo con uno stile di vita dinamico ma lo anticipi. Grazie al chip A18 Supersmart, offre funzioni foto e video avanzate e un'esperienza di gaming da console, il tutto con un'efficienza energetica che garantisce fino a 22 ore di riproduzione video, ideale per i gamer e gli utenti che consumano molti media senza voler essere limitati dalla durata della batteria. La robustezza è un altro aspetto chiave, con un guscio in alluminio aerospaziale e il display protetto da Ceramic Shield, rendendo questo smartphone un compagno affidabile per tutte le avventure quotidiane. Infine, la libertà di personalizzazione offerta da iOS 18 invita a rendere unico il proprio dispositivo, adattandolo perfettamente al proprio stile e alle proprie esigenze.

L'iPhone 16 è lo smartphone di ultima generazione di Apple, dotato di un chip A18 che offre prestazioni notevolmente superiori rispetto ai modelli precedenti, garantendo funzionalità avanzate per foto, video e giochi. Dispone di una fotocamera Fusion da 48MP con ultra-grandangolo migliorato e teleobiettivo 2x, consentendo scatti ad alta risoluzione e dettagli nitidi anche in macro.

Con un prezzo di appena 783€, iPhone 16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca l'ultima tecnologia in fatto di smartphone. Offre un mix perfetto di design resistente, prestazioni avanzate, fotografia di qualità superiore e funzioni innovative per la sicurezza dell'utente. Vi consigliamo l'acquisto per la sua capacità di combinare all'avanguardia tecnologica, un'estetica piacevole e le funzionalità indirizzate a migliorare l'esperienza quotidiana degli utenti.

Vedi offerta su eBay