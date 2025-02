iPhone 16e, cosa ne pensa chi l'ha provato?

La scorsa settimana Apple ha annunciato l'iPhone 16e, un nuovo iPhone entry-level con chip A18 e display OLED al prezzo di 729 euro. A un giorno dal lancio ufficiale nei negozi, le prime recensioni dell'iPhone 16e sono apparse online, concentrandosi in particolare sulla durata della batteria, sul chip C1 e sul prezzo.

Esternamente, l'iPhone 16e ricorda l'iPhone 14. Dispone di un display OLED da 6,1 pollici con notch e Face ID. All'interno, troviamo il chip A18 con 8GB di RAM, lo stesso dell'iPhone 16. Il design riprende le linee piatte degli iPhone 12 e successivi, con un retro in vetro opaco che restituisce una sensazione premium. La fotocamera posteriore singola contribuisce a un'estetica elegante e minimalista. Tuttavia, al prezzo di 729 euro, l'iPhone 16e rinuncia ad alcune caratteristiche come fotocamere aggiuntive e MagSafe.

Per quanto riguarda le prestazioni, tutte le recensioni concordano nell'affermare che l'iPhone 16e è uno dei migliori smartphone nella sua fascia di prezzo. Dotato del processore A18, lo stesso del modello di punta iPhone 16, offre prestazioni fluide e reattive. Nonostante una GPU con un core in meno rispetto al chip A18 dell'iPhone 16 e 16 Plus, l'iPhone 16e offre comunque ottime prestazioni per le attività quotidiane.

Tuttavia, CNET segnala che la differenza nelle prestazioni della GPU si nota nei test benchmark. In questo caso, le prestazioni grafiche del nuovo iPhone sono paragonabili a quelle della GPU dell'iPhone 15 e 15 Plus. Nei test benchmark per la CPU, l'iPhone 16E ha persino superato iPhone 16 e, ovviamente, iPhone SE. Nell'uso quotidiano, lo smartphone non ha avuto problemi con videogiochi, editing e salvataggio di video e utilizzo di Apple Intelligence.

Per quanto riguarda la fotocamera, l'iPhone 16e ha un singolo obiettivo posteriore da 48 megapixel. Sebbene la risoluzione sia la stessa della fotocamera dell'iPhone 16, MKBHD fa notare che il sensore sottostante è molto più piccolo, il che si traduce in foto con "una profondità di campo molto inferiore" e minore nitidezza in ambienti con scarsa illuminazione. Per questo motivo, l'iPhone 16e si affida maggiormente alla modalità Notte per le foto al buio, ad esempio. Nonostante non sia versatile come la configurazione a doppia fotocamera dell'iPhone 16 o avanzata come l'iPhone 16 Pro, la fotocamera da 48MP con crop 2x offre immagini ad alta risoluzione ed è ottima per la fotografia di tutti i giorni e la condivisione sui social media.

The Verge afferma che "la maggior parte delle persone sarà perfettamente soddisfatta" della fotocamera dell'iPhone 16e nonostante i suoi compromessi, poiché scatta comunque buone foto e video nella maggior parte dei casi.

Apple C1 e durata della batteria

Per quanto riguarda il chip C1, il primo modem 5G di Apple, le recensioni affermano che "sembra funzionare bene". Apple non ha detto molto sul C1, se non che utilizza molta meno energia rispetto ai chip di Qualcomm, ma i test dimostrano che funziona altrettanto bene del modem nel resto della gamma iPhone 16. Sebbene leggermente più lento nei download rispetto all'iPhone 16 Pro Max nei test, le velocità di upload sono risultate addirittura superiori.

The Verge afferma:

Ogni volta che pensavo che l'iPhone 16 se la cavasse meglio con la qualità delle videochiamate o la velocità di upload, ripetevo lo stesso test e l'iPhone 16E risultava vincente. Se non lo sapessi, non avrei pensato due volte al modem mentre usavo il telefono. Data la difficoltà che Apple ha apparentemente incontrato nel costruire questo componente e la complessità di un modem cellulare, "sembra funzionare bene" è in realtà un ottimo risultato per il C1.

Anche CNET ha avuto un'esperienza simile:

Ho eseguito test side-by-side con un iPhone 16 Pro Max anch'esso su AT&T utilizzando l'app Speed Test di Ookla. [...] E mentre il 16 Pro Max aveva velocità di download più elevate, i risultati del 16E erano comunque buoni. Infatti, le sue velocità di upload hanno battuto il 16 Pro Max, il che significa che selfie e video vengono pubblicati rapidamente su Instagram e TikTok, mentre le videochiamate hanno un aspetto e un suono ottimi senza alcun blocco.

Parlando di consumo energetico, le recensioni lodano anche la batteria dell'iPhone 16e. Engadget ha affermato che lo smartphone "non ha avuto problemi a durare ben più di 24 ore", mentre anche MKBHD sembra concordare sul fatto che "è davvero una buona batteria". L'autonomia è quindi lodevole, con una durata di un giorno intero o potenzialmente fino a 1,5 giorni con un utilizzo moderato.

Compromessi e critiche

La maggior parte delle recensioni concorda anche sulle critiche al nuovo iPhone 16e. Tutte sottolineano come la mancanza di MagSafe possa essere un problema per chi proviene da un iPhone 12 o più recente. MKBHD fa notare che caricare lo smartphone con la vecchia tecnologia Qi è molto più lento e lo fa scaldare molto di più durante il processo. L'iPhone 16e rinuncia anche alla Dynamic Island e lo schermo non dispone di un'elevata frequenza di aggiornamento, caratteristica comune in molti prodotti Android nella stessa fascia di prezzo, ma anche al di sotto. Tuttavia, lo schermo, paragonabile a quello dell'iPhone 14 con notch, rimane adeguato per l'uso quotidiano.

Concordano anche sul fatto che il prezzo di 600 dollari negli USA potrebbe essere un po' caro considerando ciò che manca all'iPhone 16e rispetto ad altri iPhone. In Italia, con un cartellino di 729 euro e ancora più concorrenza, è una pillola forse troppo difficile da mandare giù.

A chi è consigliato l'iPhone 16e?

Nonostante i compromessi, l'iPhone 16e si presenta come un dispositivo valido e completo, con un buon equilibrio tra funzionalità e prestazioni se si è disposti a pagare il prezzo. Le recensioni suggeriscono che l'iPhone 16e è particolarmente adatto a:

Utenti di iPhone SE o modelli precedenti : rappresenta un notevole passo avanti rispetto a modelli più datati come iPhone SE o iPhone 11

: rappresenta un notevole passo avanti rispetto a modelli più datati come iPhone SE o iPhone 11 Utenti Android che passano a iOS : è un buon punto di ingresso nell'ecosistema Apple

: è un buon punto di ingresso nell'ecosistema Apple Adolescenti e genitori: è un'opzione solida e più economica per utenti più giovani o per chi necessita di uno smartphone affidabile senza tutte le funzionalità premium. Anche chi vuole acquistare uno smartphone relativamente economico e non pensarci più per oltre 6-8 anni ricevendo continui aggiornamenti e funzionalità dovrebbe tenere iPhone 16e in considerazione

Inoltre, per chi fosse indeciso tra iPhone 16e e iPhone 15, alcuni dicono di preferire l'iPhone 16e, a patto di essere disposti a rinunciare a Dynamic Island, fotocamera ultra-grandangolare e MagSafe, grazie al processore A18 che rappresenta un vantaggio chiave.

Se volete guardare altre recensioni oltre a quelle già citate, vi consigliamo i canali di iJustine, SuperSaf, Andru Edwards e Dave2D.