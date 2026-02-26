Su Amazon è disponibile l'attesissimo Apple iPhone 17 Pro Max da 1 TB in colorazione Argento, il flagship più potente mai realizzato da Apple. Equipaggiato con il chip A19 Pro, un display da 6,9" con ProMotion fino a 120Hz e un sistema di fotocamere Pro Fusion con zoom ottico fino a 8x, questo smartphone ridefinisce l'eccellenza. La batteria garantisce fino a 37 ore di riproduzione video. Oggi è disponibile a 1.899,00€ invece di 1.989,00€.

iPhone 17 Pro Max, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB è il dispositivo ideale per chi non scende a compromessi e vuole il massimo dalla tecnologia mobile. È consigliato a professionisti, fotografi e videomaker che necessitano di un sistema fotografico di livello superiore: tre fotocamere posteriori da 48MP, zoom ottico 8x e fotocamera frontale Center Stage da 18MP soddisfano le esigenze anche dei più esigenti. Chi lavora in mobilità apprezzerà il chip A19 Pro con prestazioni fino al 40% superiori e fino a 37 ore di autonomia, un record assoluto per iPhone.

Questo smartphone è perfetto anche per chi cerca affidabilità e sicurezza in ogni situazione: il Ceramic Shield anteriore e posteriore garantisce una protezione eccellente, mentre le funzioni via satellite assicurano assistenza d'emergenza anche senza copertura di rete. Con iOS 26, Apple Intelligence, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, risponde alle esigenze di chi vuole un ecosistema digitale completo e sempre aggiornato. A 1899€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità concreta per acquistare il top di gamma Apple.

L'Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB è il top di gamma Apple con display 6,9" ProMotion 120Hz, chip A19 Pro raffreddato a vapore, sistema fotocamere Pro Fusion 48MP con zoom 8x e 37 ore di autonomia. Design unibody in alluminio con Ceramic Shield.

