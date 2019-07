iPhone 2020: i tre modelli potrebbero tutti supportare il 5G

Secondo Ming-Chi Kuo, gli iPhone 2020 saranno tre modelli tutti in grado di connettersi alla rete 5G. Probabilmente, Apple utilizzerà inizialmente modem a marchio Qualcomm.

Nel 2020, Apple presenterà tre modelli in grado di connettersi alla rete 5G. È quanto suggerito da un nuovo rapporto di Ming-Chi Kuo, il noto analista sempre ben informato sulle vicende di Cupertino. In precedenza, Kuo aveva già affermato che il prossimo anno sarebbe stato il momento del debutto degli iPhone 5G ma in quell’occasione aveva sottolineato che solo i modelli più costosi sarebbero stati in grado di supportare il nuovo standard di rete.

Questo nuovo rapporto, invece, sostiene che tutti e tre i modelli abbracceranno la nuova tecnologia. Il cambiamento di rotta potrebbe essere arrivato in seguito all’acquisizione da parte di Apple della divisione modem per smartphone di Intel nell’ambito di un accordo di ben 1 miliardo di dollari. L’acquisizione permette al gigante di Cupertino di avere a disposizione più risorse tecnologiche e umane per accelerare lo sviluppo di un chip 5G proprietario.

Ciononostante, ci vorrà del tempo prima che Apple possa sviluppare una soluzione proprietaria adeguata. È probabile dunque che per i primi iPhone 5G, l’azienda statunitense si affidi ancora a Qualcomm con la quale ha stipulato un contratto di fornitura per i prossimi cinque anni con possibilità di estenderlo per altri due anni. Il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per utilizzare un modem 5G prodotto in casa.

Inoltre, Kuo ipotizza che i modelli 5G supporteranno sia le tecnologie mmWave che lo spettro sub-6 GHz comportando – tra le altre cose – un aumento dei prezzi degli iPhone. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, un report precedente sosteneva che gli iPhone 2020 saranno tutti dotati di un display OLED con diagonali diverse: schermo da 5,4 pollici per il modello standard, pannello da 6,7 pollici per la variante Max e display da 6,1 pollici per il successore di iPhone Xr.