Sideloading è un termine che si riferisce all’installazione di software da fonti diverse dall’App Store ufficiale. Ciò significa che è possibile scaricare applicazioni non approvate da Apple o che offrono caratteristiche o funzionalità non disponibili sull’App Store.

Il sideloading delle app è possibile da tempo sui Mac, ma non sugli iPhone. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare con l’imminente rilascio di iOS 17, il prossimo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple.

Secondo un articolo di Mark Gurman di Bloomberg, iOS 17 consentirà per la prima volta agli utenti di iPhone di installare applicazioni in modalità sideload, al fine di rispettare le nuove normative europee che mirano a promuovere la concorrenza leale e la scelta dei consumatori nel mercato digitale.

Il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, entrato in vigore il 1° novembre 2022, impone alle aziende “gatekeeper” come Apple di aprire le proprie piattaforme e servizi ad altri sviluppatori e aziende. Il DMA vieta anche pratiche ritenute dannose per i consumatori come obbligare gli utenti a utilizzare uno specifico app store o impedire loro di disinstallare le app preinstallate.

Apple si è opposta all’idea di consentire il sideloading delle app su iPhone, sostenendo che ciò comprometterebbe la sicurezza e la privacy dei suoi utenti. L’azienda di Cupertino sostiene che il processo di revisione dell’App Store garantisce che solo le app sicure e di alta qualità siano disponibili per gli utenti dell’iPhone e che il sideloading li esporrebbe a malware, truffe, tracciamento dei dati e altri problemi.

Tuttavia, l’azienda americana non ha altra scelta se non quella di conformarsi alla DMA o di incorrere in multe fino al 20% del suo fatturato globale. Pertanto, Apple sta pianificando di implementare il supporto al sideloading in iOS 17, che dovrebbe essere annunciato all’evento WWDC di giugno 2023 e rilasciato più avanti nel corso dell’anno.

Come funzionerà il sideloading su iOS 17?

I dettagli su come funzionerà il sideloading su iOS 17 non sono ancora chiari, ma Gurman suggerisce che Apple potrebbe introdurre alcuni requisiti di sicurezza per le app caricate manualmente, come la verifica o la certificazione. Il sistema potrebbe essere simile a quello utilizzato da Apple su Mac, dove gli utenti possono scegliere se consentire le app provenienti da sviluppatori identificati o di qualsiasi tipo.

In alternativa, Apple potrebbe creare una sezione o una categoria separata per le app installate a mano sull’iPhone e visualizzare avvisi o disclaimer prima di consentire agli utenti di installarle. Questo potrebbe aiutare gli utenti a distinguere tra app ufficiali e non ufficiali e a prendere decisioni informate sui rischi e i benefici del sideloading.

Quali sono i pro e i contro del sideloading delle app su iPhone?

Il sideloading delle app su iPhone può presentare alcuni vantaggi e svantaggi sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Eccone alcuni:

Pro:

offrire agli utenti una maggiore scelta e libertà sulle app da utilizzare sul proprio iPhone. Potrebbero accedere ad applicazioni non disponibili sull’App Store o che offrono caratteristiche o funzionalità limitate dalle linee guida di Apple

far risparmiare denaro agli utenti, i quali potrebbero evitare di pagare le commissioni di Apple per l’acquisto di app o abbonamenti. Gli sviluppatori potrebbero anche trasferire questi risparmi ai loro clienti offrendo prezzi più bassi o sconti per le app sideloaded

favorire l’innovazione e la concorrenza nel mercato delle app, in quanto gli sviluppatori potrebbero sperimentare nuove idee o concetti senza dover rispettare le regole o gli standard di Apple. Questo potrebbe portare ad app più varie e creative per gli utenti dell’iPhone.

Contro:

esporre gli utenti a rischi per la sicurezza e la privacy, in quanto potrebbero scaricare applicazioni contenenti malware, spyware, adware o altro codice dannoso. Queste app potrebbero rubare i dati personali, danneggiare il dispositivo o compromettere gli account online

influire sulla qualità e sulle prestazioni delle applicazioni e dell’iPhone stesso. Le app caricate lateralmente potrebbero non essere compatibili con le funzioni o gli aggiornamenti più recenti di iOS, oppure potrebbero presentare bug o difetti che ne compromettono la funzionalità. Potrebbero inoltre prosciugare la batteria o consumare più spazio di archiviazione rispetto alle app ufficiali.

minare la reputazione e la credibilità di Apple come fornitore di software e servizi sicuri e affidabili. Apple ha costruito il suo marchio sull’offerta di un’esperienza d’uso sicura e senza interruzioni su tutti i suoi dispositivi e piattaforme. Consentire il sideloading potrebbe offuscare questa immagine ed erodere la fiducia e la fedeltà degli utenti.

È consigliabile eseguire il sideload delle app sull’iPhone?

La risposta a questa domanda dipende dalle vostre preferenze ed esigenze personali. Se siete soddisfatti delle app disponibili sull’App Store o se tenete alla sicurezza e alla privacy più di ogni altra cosa, allora potreste non voler installare tramite sideload le app sul vostro iPhone.

Tuttavia, se siete curiosi di esplorare nuove app che non sono presenti sull’App Store, allora si tratta di un’opportunità unica!