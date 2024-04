iPhone SE 4 potrebbe essere la vera sorpresa di Apple

Un nuovo leak online rivela i dettagli hardware dell'attesissimo iPhone SE 4, annunciando caratteristiche sorprendenti per un iPhone di fascia economica.

Il dispositivo dovrebbe vantare uno schermo OLED da 6,1 pollici, un modem Snapdragon X70 e 6 GB di RAM, promettendo prestazioni di alto livello a un prezzo, tutto sommato, accessibile.

L'attuale modello di iPhone SE, al netto di un taglio di memoria davvero risicato, viene venduto a 549€

Tra le funzionalità della fotocamera, ci sono la modalità cinematografica a 1080p, l'HDR intelligente e la modalità ritratto, tutte caratteristiche che si prevede renderanno molto interessante il comparto fotografico anche su questo modello.

Nonostante non sia stata fornita una data di lancio precisa, si specula che l'iPhone SE 4 potrebbe debuttare all'inizio del 2025, con la possibilità di integrare una batteria da 3279 mAh per garantire un'autonomia in linea con il modello attuale.

L'unico aspetto che ha dettato qualche dubbio, soprattutto in vista dell'uscita prevista nel 2025, riguarda il protocollo Wi-Fi: sebbene l'iPhone SE 4 utilizzerà il Wi-Fi 6, il settore si sta già spostando verso il Wi-Fi 7, sollevando alcuni dubbi su quanto questa scelta sia, effettivamente, dettata dal voler contenere il costo finale del dispositivo e quanto, invece, sia solo una scelta atta a differenziare i vari modelli della linea iPhone.

Sicuramente Apple dovrà fare attenzione a non commettere gli stessi errori fatti con l'attuale modello, l'iPhone SE 3, il quale non è riuscito a competere con altri dispositivi di fascia medio-alta, se non in alcuni nicchie di mercato ben precise.

Nonostante le potenziali migliorie dell'iPhone SE 4, c'è una certa incertezza su come sarà accolto dal pubblico. Il successo dipenderà dalla capacità di Apple di bilanciare le prestazioni, il prezzo e le dimensioni, offrendo un dispositivo che soddisfi le esigenze degli utenti, offrendo un device che non "sembri vecchio" e che allo stesso tempo venga proposto a un prezzo di mercato che, seppur più alto dei competitor come da tradizione per Apple, risulti comunque appetibile a chi è interessato a un device mid-range.