iPhone SE 2020, in arrivo una variante con schermo più grande?

Apple ha da poco annunciato il nuovo iPhone SE 2020, lo smartphone più economico del colosso di Cupertino. A pochi giorni dal suo arrivo sul mercato, arriva un’indiscrezione che vede in arrivo un iPhone SE Plus caratterizzato da un display più grande. La voce proviene dal leaker Jon Posser con un post su Twitter. Purtroppo, non sono state rilasciate altre informazioni ma – se fosse davvero in programma – non dovrebbero mancare nei prossimi giorni o mesi.

iPhone SE Plus dunque potrebbe essere dotato di un display da 5,5 pollici e andrebbe a sostituire iPhone 8 Plus, rimosso assieme al fratello minore dal catalogo dei prodotti Apple. L’ipotetico dispositivo potrebbe essere lanciato assieme alla futura generazione di iPhone 12 che – salvo ritardi causati dall’attuale pandemia – dovrebbe essere svelata durante il keynote di settembre.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Per quanto riguarda la piattaforma hardware, le ipotesi sono due: A13 Bionic come iPhone SE 2020 e iPhone 11 oppure lo stesso cuore pulsante della prossima generazione. Più probabile la prima ipotesi. Pensando al comparto fotografico, si ipotizza la presenza di una doppia fotocamera posteriore per differenziare il futuro modello da quello appena annunciato.

Come già detto, allo stato attuale manca qualsiasi informazione a riguardo ma la macchina delle indiscrezioni si è già messa in moto e potrebbe fornirci interessanti dettagli nel corso dei prossimi mesi. Dettagli che potrebbero venir fuori – come spesso accade – anche analizzando i codici delle versioni di iOS. Staremo a vedere!