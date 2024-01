Kena: ultime ore per ricevere GRATIS 50 GB al mese!

Se state cercando un'offerta vantaggiosa per cambiare il vostro operatore telefonico, date un'occhiata alla nuova promozione di Kena Mobile. Questa offerta vi offre 100GB, minuti illimitati e 200 SMS al mese a soli 5,99€ al mese. Ma le sorprese non finiscono qui: attivando l'offerta ora, riceverete 50GB in più al mese per 12 mesi e il costo di attivazione di 4,99€ sarà gratuito. Un'opportunità conveniente rispetto alla concorrenza che vi consigliamo di cogliere al volo, soprattutto perché terminerà tra pochi giorni!

Vedi offerta su Kena

Kena Mobile, perché abbonarsi?

La promozione di Kena Mobile è aperta a tutti i clienti provenienti da operatori come Iliad, Ho Mobile, Pose, Fastweb e altri operatori virtuali (la lista completa è disponibile sulla pagina della promozione); inoltre, anche i nuovi numeri possono usufruire di questa offerta vantaggiosa. Si tratta, dunque, di un'opzione ideale per chi cerca una soluzione economica con un ampio pacchetto dati, perfetto per chi è spesso fuori casa e necessita di utilizzare il navigatore o condividere la connessione con altri dispositivi.

Il costo mensile dell'offerta, come vi abbiamo anticipato, è di 5,99€ e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, a condizione che ci sia credito residuo sufficiente sulla SIM. Attivare la promozione è estremamente semplice: basta cliccare sul tasto "acquista" nella pagina della promozione, senza la necessità di recarsi fisicamente presso uno stand Kena.

La SIM Kena è abilitata al Servizio Voce su 4G (VoLTE) e include chiamate senza scatto alla risposta. Per quanto riguarda la connessione, avrà una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. Insomma, questa promozione offre un ampio pacchetto dati di 100GB a pochi euro al mese, rappresentando un'occasione unica che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire!

Vedi offerta su Kena

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!