Keynote iPhone 12: 8 settembre la data scelta?

Apple avrebbe deciso, secondo un noto Tipster sempre ben informato, di presentare la famiglia di iPhone 12 l’8 settembre 2020.

Lui è iHacktu Pro e non si limita solo a diffondere la data che, secondo le sue fonti, è quella corretta. Ci riporta anche la data nella quale verranno presentati i MacBook dotati del primo processore proprietario Apple Silicon.

Quindi, al netto delle informazioni odierne, l’8 settembre verranno presentati i nuovi iPhone 12, cui abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni. I nuovi smartphone potrebbero essere accompagnati dall’Apple Watch Serie 6 e dall’iPad da 10,8 pollici (quello di ottava generazione) che sarà affiancato da un iPad Mini da 8,5 pollici che però arriverà solo nel 2021.

In pieno autunno poi, precisamente il 27 ottobre, saranno svelati i nuovi iPad Pro, Macbook Pro e MacBook dotati di SoC Apple Silicon. Probabilmente avremo anche qualche informazione in più su quando verranno resi disponibili gli Apple Glass, gli occhiali smart a cui la società lavora da anni.

Insomma, a partire da settembre i mesi made in Cupertino diventeranno caldi, con il rinnovamento di molte categorie di prodotto. Ovviamente, lo ribadiamo, non è detto che Apple riporti come di consueto anche la disponibilità immediata per i prodotti presentati.

Sono sempre fortemente valide le ipotesi che da una parte vedono la presentazione puntuale all’inizio di settembre ma la commercializzazione spostata di circa un mese come già discusso e, dall’altra, la possibilità che la roadmap sia confermata ma con l’arrivo di iPhone 12 LTE prima e iPhone 12 5G poi.