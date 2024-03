La Cina non sta più comprando iPhone, la luna di miele con Apple è finita?

Nel mercato degli smartphone, la Cina è stata a lungo un punto focale cruciale per Apple. Tuttavia, secondo i dati ufficiali, le spedizioni degli iPhone in Cina hanno subito un duro colpo a febbraio, registrando un calo del 33% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza negativa non è nuova, poiché è il secondo mese consecutivo di diminuzione delle spedizioni per la società tecnologica.

Le cifre mostrano che solo circa 2,4 milioni di smartphone stranieri sono stati spediti in Cina il mese scorso, un numero influenzato principalmente dal ritardo delle celebrazioni del Capodanno cinese. Di questi, la maggior parte corrisponde agli iPhone di Apple, che è l'unico attore straniero con una presenza significativa sul mercato cinese degli smartphone.

Questo declino nelle spedizioni degli iPhone è un campanello d'allarme per Cupertino. L'azienda ha già registrato un calo del 39% delle spedizioni a gennaio, con un totale di circa 5,5 milioni di unità. Questi dati indicano che la società sta affrontando una sfida significativa nel suo mercato estero più importante.

Una delle cause di questo calo potrebbe essere attribuita alla concorrenza rinnovata di Huawei Technologies, che ha riconquistato la sua posizione come rivale valido nel segmento degli smartphone premium. Questa competizione ha rubato quote di mercato ad Apple, spingendo la società statunitense a offrire sconti rari sui suoi prodotti.

Anche il rallentamento generale delle vendite di iPhone è stato un fattore significativo in questo declino. La società ha visto una diminuzione del 12% delle sue azioni in borsa quest'anno, rendendola un'eccezione tra le grandi aziende tecnologiche.

Tuttavia, gli esperti prevedono che Apple continuerà ad affrontare problematiche nel mercato cinese degli smartphone. Nonostante una prevista crescita nel corso dell'anno, le vendite di iPhone dovrebbero continuare a deteriorarsi. Gli analisti di Jefferies hanno previsto che l'iPhone guiderà il calo del mercato con una diminuzione superiore al 20% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, il calo generale del mercato degli smartphone in Cina evidenzia una riluttanza dei consumatori a spendere per articoli non essenziali. Questa tendenza potrebbe avere un impatto significativo sulle strategie di Apple nel mercato cinese.

Nonostante le sfide attuali, Apple potrebbe trovare modi innovativi per riconquistare la sua posizione nel mercato degli smartphone cinese. Tuttavia, per farlo, dovrà affrontare le crescenti pressioni della concorrenza e la necessità di adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumator