Dragon's Dogma 2, la grafica non vi convince? Questa mod migliora il ray tracing

Visto l'entusiasmo (e non solo) su Dragon's Dogma 2, non sorprende vedere la comunità dei giocatori PC impegnata nella creazione di mod per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco. Una delle più recenti e discusse è la mod "Quality Raytracing" realizzata da "jsbox", che promette di portare la qualità del ray tracing a nuovi livelli, anche al costo di compromettere le prestazioni.

Questa mod, come spiega il suo creatore, consente di sfruttare il ray tracing a pieno regime, offrendo un'esperienza visiva notevolmente migliorata rispetto alle impostazioni predefinite del gioco. Tuttavia, è importante notare che l'uso del ray tracing a risoluzione completa comporta un impatto significativo sulle prestazioni, quindi è consigliata solo per i giocatori che dispongono di una configurazione hardware in grado di gestire il carico aggiuntivo senza compromettere l'esperienza di gioco.

Un altro vantaggio di questa mod è la disabilitazione del denoising, eliminando così l'effetto smearing dei contorni degli elementi di gioco e NPC, migliorando ulteriormente la qualità visiva complessiva.

Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alle prestazioni. L'aumento dell'impatto sulle prestazioni del ray tracing potrebbe richiedere compromessi nella fluidità del gioco. Si consiglia quindi di valutare attentamente se installare questa mod in base alle proprie esigenze e capacità hardware.

l'uso del ray tracing a risoluzione completa comporta un impatto significativo sulle prestazioni

Inoltre, alcuni giocatori segnalano che l'attivazione della mod insieme alla tecnologia DLSS3 potrebbe causare dei freeze dell'applicazione. Pertanto, è consigliabile essere consapevoli di questa eventualità e, se necessario, eseguire test approfonditi prima di stabilire la combinazione ottimale di mod e impostazioni per l'esperienza di gioco desiderata.

Se siete interessati a provare la mod "Quality Raytracing", potete trovarla per il download e le istruzioni di installazione sul sito indicato. Tuttavia, ricordate di procedere con cautela e di considerare attentamente le prestazioni del sistema prima di applicare qualsiasi modifica.