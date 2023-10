La prossima app Microsoft infastidirà Apple e Google

Microsoft sembrerebbe intenzionata a lanciare uno store Xbox mobile nel corso del prossimo anno, un piano pensato a seguito dell'acquisizione Activision-Blizzard-King che darà all'azienda di Redmond la possibilità di distribuire Call of Duty Mobile, Diablo Immortal, Warcraft Rumble e soprattutto Candy Crush su smartphone in modo proprietario.

L'obbiettivo è molto probabile che sia quello di rimuovere i giochi da store esterni e ottenere più soldi possibili dai suddetti giochi, così da evitare di dare soldi a società come Apple o Google, ottenendo così, il massimo risultato di introiti.

L'espansione di Xbox nel mercato mobile potrebbe prendere quindi una strada diversa rispetto a quella percorsa anni fa con Windows Phone, poi finita in un fallimento abbastanza noto.

A ogni modo, secondo Tom Warren di The Verge, l'integrazione di Activision Blizzard King (ABK) potrebbe richiedere un po' di tempo per maturare, specialmente in Europa. Alcuni esperti suggeriscono che potrebbero passare anni o persino una generazione di console prima che questa partnership faccia pienamente effetto sul mercato europeo.