Samsung Galaxy Galaxy Tab S9 in OFFERTA su Amazon: ottenete anche 400€ di cashback!

Se siete alla ricerca di un tablet all'avanguardia che unisca prestazioni elevate e un design elegante, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, la quale vi permetterà anche di avere un cashback aggiuntivo non da poco! Il Samsung Galaxy Tab S9 è ora disponibile a soli 1.099€ invece di 1.169€, con uno sconto di 70€. Tuttavia, non finisce qui, perché fino al 24 giugno 2024 potrete ottenere un cashback di 400€ aggiuntivi, acquistando quindi il dispositivo con powerbank ed S Pen inclusi per soli 699,00€!

Samsung Galaxy Galaxy Tab S9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Tab S9 si presenta come un must-have per gli utenti che vogliono un'esperienza mobile senza compromessi, sia che si tratti di professionisti in cerca di una soluzione potente per la produzione di contenuti e sia per gli appassionati di gaming e intrattenimento. Il dispositivo presenta infatti un display AMOLED 2x da 11 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, con uno Snapdragon 8 Gen 2 al suo interno, perfetto per eseguire qualunque attività senza problemi e rallentamento, dal gaming alle app per la produttività più complesse.

Questa versione, con 12GB di RAM e 256GB di SSD, offre ampio spazio per app, giochi, foto e video, assicurando allo stesso tempo una navigazione fluida e veloce tra le app e i contenuti multimediali. L'edizione in questione si trova in bundle con il Battery Pack per la ricarica super veloce, il quale aumenta quindi la capacità già ottima di 8.400mAh. Sono presenti feature innovative come Google Cerchia e Note Assist, ma il vero punto di forza per i professionisti è proprio la S Pen inclusa, anch'essa con protezione IP68, la quale renderà il lavoro dei creativi decisamente più semplice!

Disponibile ora a 1.099€, con cashback di 400€ aggiuntivi disponibile fino al 24 giugno 2024, Samsung Galaxy Tab S9 è l'investimento perfetto per chi cerca un dispositivo versatile, potente e durevole. Con le sue funzionalità premium, si presenta come una soluzione senza compromessi per intrattenimento e produttività.

Vedi offerta su Amazon