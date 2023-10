Intel Raptor Lake Refresh ufficiali: caratteristiche e prezzi

Intel ha ufficializzato i nuovi processori di 14° generazione Raptor Lake Refresh, gli ultimi compatibili con il socket LGA 1700. Trattandosi di un refresh, non ci si aspettano cambiamenti importanti, tuttavia non mancano le novità.

Partiamo dalle specifiche tecniche della nuova gamma, composta da sei processori. Il top di gamma Core i9-14900K è dotato di 24 core (8P + 16E) e 32 thread, 36MB di cache L3, frequenza massima di 6GHz con Intel Thermal Velocity Boost sui P-Core, fino a 4,4GHz sugli E-Core e supporto fino a 192GB di RAM, sia DDR5 che DDR4. Il PBP è pari a 125W, mentre l’MTP raggiunge i 253 watt.

Il Core i7-14700K è l’unico modello della gamma ad offrire più core del modello precedente: ci sono 8P-Core e 12 E-Core, 4 in più rispetto al Core i7-13700K, per un totale di 20 core e 28 thread. Ci sono poi 33MB di cache L3, frequenza fino a 5,6GHz sui P-Core con Thermal Velocity Boost e fino a 4,3GHz sugli E-Core, mentre anche qui c’è il supporto fino a 192GB di RAM DDR5 e DDR4, il PBP è di 125W e l’MTP di 253W.

A chiudere la lineup troviamo il Core i5-14600K, con 14 core in configurazione 6P + 8E e 20 thread, 24MB di cache L3, frequenza fino a 5,3GHz sui P-Core con Turbo Boost Max 3.0 (qui non c’è Thermal Velocity Boost) e 4GHz sugli E-Core e fino a 192GB di RAM DDR5 e DDR4. Anche per il Core i5-14600K il PBPè di 125W, mentre l’MTP è più basso e si ferma a 181W.

Gli altri tre modelli della gamma Raptor Lake Refresh sono i tre modelli in variante -KF, ossia senza grafica integrata. A questo proposito, Core i9, Core i7 e Core i5 sono tutti e tre equipaggiati con grafica Intel UHD Graphics 770.

Tra le altre novità della 14° generazione troviamo il supporto a DDR5 più veloci, fino a oltre 8000MT/s, un nuovo strumento di terze parti per l’overclockbasato sul SDK di Intel XTU chiamato Foundation Toolkit e una nuova versione di Intel XTU, che ora integra l’intelligenza artificiale per facilitare ancor di più l’overclock e ottenere il massimo dal proprio processore con un click.

"Sin dall'introduzione della nostra architettura ibrida ad alte prestazioni, Intel ha costantemente alzato l'asticella delle prestazioni desktop. Con i nostri processori Intel Core di 14° generazione, mostriamo ancora una volta perché gli appassionati si rivolgono a Intel per ottenere la migliore esperienza desktop disponibile sul mercato oggi." Ha dichiarato Roger Chandler, vice presidente e direttore generale di Intel, Client Computing Group, settore PC Enthusiast e Workstation.

Pur trattandosi solamente di un refresh, non mancano i miglioramenti, specialmente nei giochi: Intel afferma di aver registrato un incremento delle prestazioni fino al 23% rispetto al Ryzen 9 7950X3D, grazie anche all’Intel Application Optimization, una nuova regola all’interno della tecnologia Intel Dynamic Tuning che migliora il threading delle applicazioni, assicurando performance migliori nel gaming (e non solo). L’incremento è interessante anche nella creazione di contenuti, dove Intel ha registrato miglioramenti fino al 54%.











Novità poi anche a livello di piattaforma, grazie al supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e USB 3.2 Gen 2x2 da 20Gbps. Pur rimanendo compatibili con le attuali schede madre con chipset serie 600 e 700, i nuovi Intel Core di 14° generazione vengono sfruttati al meglio con le nuove Z790 refresh, che i produttori hanno sviluppato appositamente integrando tutta la connettività di ultima generazione.

Capitolo prezzi: non abbiamo ancora quelli ufficiali per l’Italia, ma sappiamo che negli Stati Uniti il Core i9-14900K costerà 589 dollari (la variante KF 564 dollari), il Core i7-14700K 409 dollari (384 dollari per la versione KF) e il Core i5-14600K 319 dollari (294 dollari il modello KF).