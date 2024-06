Sette app a pagamento che iOS 18 potrebbe sostituire gratuitamente

Il lancio di iOS 18, previsto per la fine dell'anno, promette una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che potrebbero rendere obsoleti alcuni servizi e app di terze parti attualmente in uso.

Vero! Apple Intelligence non sarà subito disponibile in Italiano, ma questo non vuol dire che non appena iOS 18 sarà disponibile per tutti, alcune applicazioni che richiedono un abbonamento mensile, potrebbero diventare inutili, facendoci risparmiare parecchi soldi.

Scopriamo insieme quali sono le applicazioni i cui servizi potrebbero essere sostituiti dalle novità introdotte con iOS 18:

1. LastPass e altri gestori di password

iOS, iPadOS e macOS dispongono già di funzionalità per gestire password e dati sensibili, sincronizzati su più dispositivi. Con iOS 18, l'introduzione di un gestore di password dedicato potrebbe rendere inutili servizi come LastPass o 1Password. Ovviamente, se utilizzi dispositivi non Apple, potresti considerare di mantenere questi servizi, ma se il tuo ecosistema di lavoro e "mela-centrico" la nuova versione di "Portachiavi" potrebbe definitivamente eliminare la necessità di app di terze parti, tutto dipende se funzionerà con i browser di terze parti.

2. Grammarly e LanguageTool

La nuova Apple Intelligence integrata in iOS 18 sarà in grado di analizzare i tuoi testi in cerca di errori ortografici o grammaticali su qualunque campo testuale. Questa funzionalità potrebbe mettere in ombra Grammarly, per chi scrive numerosi testi in inglese e vuole essere sicuro che siano grammaticalmente corretti, o LanguageTool, che compie lo stesso processo ma con più lingue.

3. Otter AI

Otter, conosciuto per la sua capacità di trascrivere audio di alta qualità, potrebbe essere soppiantato dalla funzione di registrazione, trascrizione e riassunto audio dell'app Note di iOS 18, mettendo così in discussione il valore dell’abbonamento mensile diOtter.

4. TapeACall

La registrazione delle chiamate, ora supportata nativamente da iOS 18 con trascrizione automatica del testo, potrebbe eliminare la necessità di app come TapeACall, che ha un costo fisso mensile e richiede un approccio basato su una chiamata di gruppo per registrare.

5. ChatGPT Plus

Con Siri che incorpora funzionalità simili a quelle di ChatGPT grazie a un accordo con OpenAI, il valore dell'abbonamento a ChatGPT Plus, che ammonta a circa 20$ mensili, potrebbe definitivamente essere messo in discussione per i proprietari di un device Apple compatibile.

6. Bullitt Satellite Messenger

Siamo consci che la comunicazione satellitare, via messaggi di testo, non sia qualcosa che tutti usano nel quotidiano ma il fatto che verrà inclusa su iOS 18, potrebbe ridurre la necessità di servizi come Bullitt Satellite Messenger, che offre abbonamenti mensili a partire da 9.99$ per 80 messaggi.

7. AllTrails

L'integrazione in Apple Maps di migliaia di percorsi per escursioni, inizialmente nei Parchi Nazionali degli USA ma in futuro disponibili anche per altre nazioni potrebbe convincere gli escursionisti a non rinnovare il loro abbonamento annuale ad AllTrails.

Queste sono solamente alcune delle principali app e servizi che potrebbero vedersi surclassati dalle nuove funzionalità di iOS 18, ma siamo sicuri he non appena iOS 18 sarà disponibile per tutti, e Apple Intelligience supporterà l'Italiano, molteplici abbonamenti ad altri servizi potrebbero non venire più sottoscritti dagli utenti Apple.