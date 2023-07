Con la nuova Beta 4 di Android 14, Google ha introdotto un nuovo easter egg che permette agli utenti di vivere un’avventura di esplorazione spaziale.

Ogni anno, con l’uscita di una nuova versione di Android, Google introduce un easter egg che celebra il tema dell’anno e presenta le ultime caratteristiche per smartphone e tablet. Quest’anno, con Android 14, il tema scelto è lo spazio. L’emblema di Android 14, ispirato all’insignia dell’Apollo 14 della NASA, rappresenta un razzo che “orbita” attorno alla testa capovolta della mascotte di Android.

L’easter egg di Android 14 permette di controllare una piccola navicella spaziale, con la possibilità di pilotarla nello spazio. Trascinando il dito sullo schermo, si può regolare la direzione e l’intensità del propulsore principale.

Nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, vengono visualizzate informazioni utili come la percentuale di propulsione, le coordinate e la velocità corrente. Nell’angolo in alto a sinistra, è possibile trovare dettagli sulla stella più vicina alla posizione attuale, come il suo nome (spesso un gioco di parole legato ad Android), la sua classe sulla scala di Morgan-Keenan, il raggio, la massa e il numero di corpi celesti che orbitano intorno ad essa.

Attraverso le coordinate fornite, è possibile navigare verso il centro dell’universo (0,0) per raggiungere la stella centrale. Da lì, è possibile esplorare i pianeti circostanti, visibili attraverso le loro orbite rappresentate da linee blu. Eseguendo un atterraggio su un pianeta, è possibile visualizzarne le informazioni dettagliate.

L’easter egg di Android 14 potrebbe nascondere ancora molti segreti e proveremo ad aggiornare questo post man mano che ne scopriremo di più.

Come attivare l’easter egg di Android 14

Per provare l’easter egg di Android 14 sarà necessario installare la versione di anteprima più recente, Android 14 Beta 4 (UPB4.230623.005), su un dispositivo Pixel. Una volta completata l’installazione, seguite questi semplici passaggi per attivare l’easter egg:

Aprite l’app Impostazioni e selezionate Informazioni sul telefono Scorrete verso il basso e toccate Versione Android Toccate rapidamente Versione Android tre volte Verrà visualizzato il logo di Android 14, tenete premuto il logo finché il gioco non si attiva

Iniziate ora il vostro viaggio spaziale con l’easter egg di Android 14 e scoprite tutte le meraviglie dell’universo che vi attendono!