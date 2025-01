Lenovo Tab M10, il tablet perfetto per la famiglia, oggi a un SUPER PREZZO! -19%

Se siete alla ricerca di un tablet potente e conveniente, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta su Amazon per il Lenovo Tab M10 3ª Gen. Attualmente disponibile a soli 129€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo originale di 159€, questo dispositivo rappresenta un'ottima scelta per chi desidera un tablet affidabile per lo studio, l'intrattenimento e la navigazione web.

Lenovo Tab M10 3° Gen, chi dovrebbe acquistarlo?

Il display da 10.1 pollici WUXGA (1920x1200 pixel) garantisce un’esperienza visiva immersiva con immagini nitide e colori brillanti, grazie alla tecnologia IPS, alla luminosità di 320 nits e alla copertura 100% sRGB. Il rivestimento Anti-fingerprint riduce le impronte digitali, mantenendo lo schermo sempre pulito e leggibile.

Il tablet è alimentato dal processore Unisoc T610 octa-core, che assicura prestazioni fluide e reattive per il multitasking e lo streaming. Con 4GB di RAM LPDDR4x e 64GB di memoria interna espandibile, avrete tutto lo spazio necessario per app, foto e video.

Uno dei punti di forza del Lenovo Tab M10 3ª Gen è la batteria da 5000mAh, che garantisce fino a 10 ore di riproduzione video e 9 ore di navigazione web, permettendovi di utilizzarlo per tutta la giornata senza interruzioni. Il WiFi 5 assicura una connessione veloce e stabile, mentre il sistema operativo Android 11 offre un'interfaccia intuitiva e aggiornata.

Il tablet è disponibile nella colorazione Storm Grey ed è venduto in esclusiva su Amazon. Inoltre, include un alimentatore nella confezione, evitando costi extra per l'acquisto di un caricabatterie separato. Non lasciatevi scappare questa promozione: acquistate subito il Lenovo Tab M10 3ª Gen su Amazon a soli 129€ prima che il prezzo aumenti!

