Lenovo Tab M11 in SUPER offerta: oggi lo paghi il 25% IN MENO!

Se siete alla ricerca di un tablet versatile e potente, capace di offrire un'esperienza multimediale ottima a un prezzo accessibile, non potete che dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il Lenovo Tab M11, con anche la Tab Pen esclusiva, è ora disponibile a soli 171,00€, un'opportunità ottima per risparmiare su un dispositivo completo e versatile, offerto a un prezzo particolarmente basso!

Lenovo Tab M11, chi dovrebbe acquistarlo?

Lenovo Tab M11 si rivela un'ottima scelta per diverse esigenze, risultando ottimo per chi ama guardare film e serie sui dispositivi portatili, come per compiti lavorativi non troppo intensi e per gaming su titoli leggeri. La sua risoluzione WUXGA e la cornice ultrasottile lo rendono particolarmente elegante e dettagliato, con la luminosità di 400 nits che ne assicura la versatilità anche all'esterno. Il Dolby Atmos, con quattro diversi altoparlanti, si occupa invece di migliorare l'audio generale e in chiamata, anche in ambienti rumorosi. Ciò, assieme alle doppie fotocamere (fronte e retro) da 8MP integrate, lo rende infatti ottimo per riunioni senza ulteriori strumenti.

D'altra parte, il dispositivo risulta perfetto anche per i bambini, con il supporto a Google Kids Space che lo rende infatti ottimo per chi vuole introdurre i propri figli al mondo Android. Il vero gioiellino di questo dispositivo, tuttavia, riguarda la Tab Pen inclusa con l'acquisto. Il SoC MediaTek Helio G88 e lo schermo IPS si assicurano immagini di qualità e fluidità generale, con un drive eMMC da 128GB che invece fornisce sufficiente memoria per moltissimi file e applicazioni.

In offerta a 171,00€, il Lenovo Tab M11 rappresenta una scelta dall'ottimo rapporto qualità-prezzo per l'intrattenimento e per i bambini, risultando in ogni caso ottimo per moltissimi compiti grazie al suo setup completo. Fra audio e video di qualità, e potenza garantita dall'ottimo SoC MediaTek, il dispositivo è infatti particolarmente consigliato a questo prezzo.

